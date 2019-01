Heißes Fett löst Küchenbrand bei Seniorin aus

Die Küche einer Seniorin in Falkenberg ist komplett ausgebrannt. Schuld daran war ein Topf, in dem die Frau Fett erhitzt hatte. Die 84-Jährige wurde mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Erste Löschversuche misslangen

Wie die Polizei Eggenfelden mitteilte, hatte die Seniorin Fett in einem Topf erhitzt und war kurz aus dem Raum gegangen. Als sie zurückkam, hat sich das Fett bereits entzündet und der Dunstabzug stand schon in Flammen. Nach einem misslungenen Löschversuch rief sie ihren Bruder an und verließ das Einfamilienhaus.

Küche brannte lichterloh

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten Teile der Kücheneinrichtung und das gesamte Haus war verraucht. Mit schwerem Atemschutzgerät hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bekommen. Trotzdem brannte die komplette Küche nieder. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Vor Ort waren die Feuerwehren Taufkirchen, Falkenberg, Kirchberg und Eggenfelden.