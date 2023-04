Artikel mit Audio-Inhalten

> "Heiße Phase": Countdown zum Kirchentag läuft

In sechs Wochen startet in Nürnberg der Deutsche Evangelische Kirchentag. 2000 Veranstaltungen sind vom 7. bis 11. Juni geplant. Die Vorbereitungen sind in der heißen Phase. Es werden noch ehrenamtliche Helfer und Unterkünfte gesucht.