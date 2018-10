Heiße Erde: Oberfränkischer Boden wird erforscht

Der Erdboden in Oberfranken ist teilweise bis zu 15 Grad wärmer als anderswo in Bayern. Um der Sache auf den Grund zu gehen, werden Forscher in den kommenden vier Wochen seismische Messungen durchführen. Startpunkt ist Engelmannsreuth im Landkreis Bayreuth. Das Ziel des Forschungsprojekts mit dem Namen "2D-Seismik in Oberfranken": Den oberfränkischen Untergrund und die Nutzungsmöglichkeiten der tiefen Geothermie erforschen.

Energie-Gewinnung denkbar

Das Messgebiet erstreckt sich über die Landkreise Bamberg, Bayreuth, Coburg, Kronach, Lichtenfels und Haßberge und hat eine Gesamtlänge von etwa 200 Kilometer. Die Forschungsergebnisse sollen anschließend auf Basis bereits vorhandener Daten zu einem vollständigen Untergrundmodell zusammengefügt werden. Diese "heiße Erde" könnte für die Energie-Gewinnung interessant sein, so Wolfgang Bauer, Leiter der Forschungsgruppe Geothermie am Lehrstuhl für Geologie der Friedrich-Alexander-Uni Erlangen-Nürnberg (FAU).

Ungewöhnliche Wärme-Anomalie

So eine Wärme-Anomalie sei sehr ungewöhnlich, so Bauer weiter. In Deutschland gibt es dieses Phänomen nur noch im Oberrhein-Graben. Durchgeführt wird das Projekt vom GeoZentrum Nordbayern der FAU. Die Kosten liegen bei rund 2,1 Millionen Euro. Gefördert wird die seismische 2-D Untersuchung vom Bayerischen Wissenschaftsministerium.