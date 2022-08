Heiß wie Frittenfett: Keine Pommes mehr bei Ikea?

Um den schwedischen Möbelkonzern Ikea, ist auf Twitter eine wilde Diskussion entbrannt. Dabei geht es weder um Regale, noch um fehlende Schrauben, sondern um Pommes. Mit einem Foto aus einer Ikea-Filiale und dem Aufsteller "Wir verzichten bewusst auf Pommes" fing alles an. Weiter war zu lesen "Eine Portion Pommes frites verursacht in der Verarbeitung und Zubereitung über viermal so viel CO2 wie eine Portion Salzkartoffeln." Entsprechende Kreise, aus dem Umfeld der Klimaleugner, riefen deshalb sogar zum Boykott der Möbelhäuser auf.

Ikea dementiert: Pommes gibt’s auch weiterhin

Was eine Ikea-Filiale in Würzburg für den Standort in Unterfranken beschlossen hat, gilt allerdings nicht für andere 52 Einrichtungshäuser in Deutschland. Lediglich in Bremerhaven werden derzeit ebenfalls keine Pommes im Restaurant des dortigen Möbelhauses angeboten. Laut Ikea gibt es auch keine Pläne, die Fritten generell aus dem Sortiment zu nehmen: "Jedoch sind Pommes frites kein fester Bestandteil unseres nationalen Angebots, so dass es unseren lokalen Standorten obliegt, ob Pommes frites Teil des Angebots vor Ort sind", heißt es seitens des Unternehmens.

Wie viel CO2 verursachen TK-Pommes?

In der inoffiziellen CO2-Hitparade der Lebensmittel stehen natürlich vor allem tierische Produkte ganz oben. Butter, Fleisch oder Käse hinterlassen bei der Produktion und Herstellung immer einen besonders großen ökologischen Fußabdruck, weil neben der Aufzucht der Tiere auch noch die Futtermittelproduktion zu Buche schlägt. Aber gleich dahinter, unter den Top Five sozusagen, werden bereits tiefgekühlte Pommes frites geführt. Das am wenigsten nachhaltige, vegane Lebensmittel.

Etwa 5.700 Gramm CO2-Äqivalente stecken in einem Kilo tiefgekühlten Pommes aus dem Supermarkt. Damit lässt sich vergleichen, wie stark Lebensmittel zur globalen Erwärmung beitragen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien wie vom IFEU-Institut in Heidelberg oder zuletzt, 2021, von Jesko Hirschfeld, Forscher des Berliner Instituts, bestätigen diese Ergebnisse.

Kartoffeln sind nachhaltig

Dabei ist der Anbau von Kartoffeln nicht sonderlich klimaschädlich. Zum Vergleich: In einem Kilo, ökologisch angebauter Kartoffeln aus der Region, sind lediglich 140 Gramm klimaschädliches CO2 gebunden. Selbst in Kartoffeln aus konventionellem Anbau, stecken nur 200 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilo.

Erst die industrielle Verarbeitung zu Pommes sorgt für eine Vervielfachung des CO2-Abdrucks um den Faktor 40. Schließlich ist es besonders energieaufwändig Kartoffeln, unter heißem Dampf zu schälen, zu schneiden, zu trocknen und zu frittieren. Anschließend müssen die Pommes tiefgekühlt transportiert und gelagert werden, um beim Endverbraucher dann nochmals frittiert zu werden. In der Summe sorgt das eben für den entsprechend großen, negativen ökologischen Fußabdruck.

Besser: Pommes selbst machen

Selbst gemachte Pommes frites sind davon natürlich nicht betroffen. Wer Kartoffeln aus der Region dafür verwendet, ob ökologisch angebaut oder nicht, muss sich natürlich über Nachhaltigkeit keine Gedanken machen. Vor allem wenn die Pommes Frites in einer effizienten Heißluft-Fritteuse und damit ohne Öl herausgebacken werden.

Viel Heißluft um nichts

Fakt ist, dass Pommes frites aus der Tiefkühltruhe einen wesentlich größeren ökologischen Fußabdruck hinterlassen als andere Gemüse oder Obstsorten. Das liegt im Wesentlichen an der energieintensiven Aufbereitung. Dass Ikea Deutschland in den Restaurants seiner Möbelhäuser deshalb generell keine Pommes mehr anbietet, ist falsch.