Heirat: Ex-Prior Bilgri und sein Lebensgefährte sagen "Ja"

Ex-Prior Anselm Bilgri und sein Lebensgefährte haben sich in München das Jawort gegeben. Seit elf Jahren ist das Paar liiert, nun tauschten sie die Ringe im Standesamt.

Oberbürgermeister Reiter vollzieht Trauung

Bilgri und der 40 Jahre alte Manager Markus waren mit einer geschmückten Rikscha zum Standesamt gefahren. Nur die beiden Trauzeugen waren als Gäste im Saal dabei, als sich das Paar unter einer Reproduktion von Gustav Klimts Malerei "Der Kuss" und zu den Klängen der "Ode an die Freude" das Ja-Wort gab - live gestreamt ins Internet.

Bilgris Privatleben findet in der Öffentlichkeit Beachtung, weil er vor rund 40 Jahren vom späteren Papst Joseph Ratzinger zum Priester geweiht wurde und später Prior des Klosters Andechs war. Er hatte Ende 2020 bekannt gegeben, aus der römisch-katholischen Kirche aus- und zu den deutlich liberaleren Altkatholiken übergetreten zu sein. Kurze Zeit später machte er öffentlich, dass er schwul ist und seit Jahren mit seinem Partner zusammenlebt.

Frust über fehlende Reformen

Anselm Bilgri stieg vom Ministrant zum Mönch und sogar Prior des berühmten Klosters Andechs auf. Für ihn war die katholische Kirche lange Zeit sein Zuhause, der Rosenkranz sein Lieblingsgebet. 2004 verlässt er dann den Benediktinerorden, arbeitet als Unternehmensberater und Buchautor. Im vergangenen Jahr tritt er aus der römisch-katholischen Kirche aus und wechselt zur Altkatholischen Kirche. Dort dürfen auch Gleichgeschlechtliche heiraten.

Er habe schon im Kloster mit der Erkenntnis gekämpft, homosexuell zu sein, hatte Bilgri erzählt. Erst seit seinem Austritt aus dem Kloster könne er dazu stehen. Sein Mann sei aber nicht der einzige Grund, warum er der römisch-katholischen Kirche nach Jahrzehnten den Rücken kehre. "Mir geht natürlich, wie vielen Menschen, der Umgang mit den Betroffenen sexuellen Missbrauchs furchtbar auf den Geist", sagte er. "Aber nicht nur das: Es tut sich einfach nichts, obwohl Forderungen nach Reformen immer lauter werden. Daran wird auch der Synodale Weg nichts ändern."

Das "Ja" in München

Kirchlich wollen die beiden erst nach Corona heiraten. Als Mönch im Kloster musste Bilgri seine Liebe für Männer lange geheim halten. "Und da kommt es natürlich im Lauf der Jahre, was ist einem wichtiger, dieses Unterdrücken der Sexualität oder eine Partnerschaft leben und wenn jemand das Zweite will, muss er eben austreten." Die Corona-Pandemie habe sie zum Nachdenken gebracht, was für sie wichtig im Leben ist. Die Trauung mit Oberbürgermeister Dieter Reiter dann im kleinen Kreis: "Feierlich war es, wirklich schön und sehr erleichternd", so das Fazit von Bilgri im Anschluss. Vom Kloster in den Ehestand - er geht ihn weiter, seinen ganz persönlichen Lebensweg.