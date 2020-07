Heinrich Trapp zum "Altlandrat" von Dingolfing-Landau ernannt

Knapp drei Monate nach seinem Ausscheiden wurde der bis dahin dienstälteste Landrat Bayerns, Heinrich Trapp von der SPD, in der Kreistagssitzung des Landkreises Dingolfing-Landau jetzt offiziell zum Altlandrat ernannt. Als er die Ernennungsurkunde bekam, war er sichtlich gerührt.

Schnelle Genehmigungen waren sein "Markenzeichen"

Der Auszeichnung vorausgegangen war ein einstimmiger Beschluss des neuen Kreistages. Der SPD-Politiker stand 29 Jahre an der Spitze des niederbayerischen Landkreises und konnte bei der Kommunalwahl im März aus Altersgründen nicht mehr antreten. Sein Amtsnachfolger Werner Bumeder von der CSU sagte bei der Verleihung des Ehrentitels: "Sämtliche Kreisstraßen sind in der "Ära Trapp" quasi einmal erneuert und 41 Brücken neu gebaut worden." Die Ansiedlung der Fachoberschule und die Neuordnung der Kreiskliniken würden ebenso seine Handschrift tragen, wie diverse Industrieansiedlungen. "Schnelle Genehmigungsverfahren waren sein Markenzeichen, was sogar der bayerische Ministerpräsident honorierte", erinnerte Werner Bumeder in der Laudatio an seinen Vorgänger.

Heinrich Trapp verfüge über "erforderliche Portion Schlitzohrigkeit"

Heinrich Trapp sei ein Politiker mit Gespür und Herz, aber auch mit viel Erfahrung, Fachwissen und der erforderlichen Portion Schlitzohrigkeit. Der Kreistag und die anwesenden Zuhörer würdigten die Leistung des Altlandrates mit stehenden Ovationen. Sichtlich gerührt nahm Trapp die Ernennungsurkunde entgegen. Er bedankte sich bei allen politischen Wegbegleitern, seinen Mitarbeitern und nicht zuletzt bei seiner Familie, die ihm stets den Rücken gestärkt habe.

Seinem Nachfolger Werner Bumeder dankte der Altlandrat für die Initiative zu dieser besonderen Auszeichnung und bescheinigte ihm gleichzeitig eine vorbildliche Amtsführung: "Ich bin sehr angetan von der Art und Weise, wie du die Zügel in die Hand genommen hast und wie du das Amt fachlich und menschlich weiterführst."