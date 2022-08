Bedford-Strohm: Wirtschaftliche Gerechtigkeit ist zentrale Frage

Am Mittwoch beginnt in Karlsruhe die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen. Zum ersten Mal findet sie in Deutschland statt, fast 5.000 Gäste werden erwartet. Neun Tage lang wird über verschiedene Themen diskutiert: den Klimawandel, die Folgen der Corona-Pandemie und über den Krieg in der Ukraine. Das internationale Treffen steht unter dem Motto: "Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt". Einer der Delegierten in Karlsruhe ist der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der 2018 die Bewerbung Karlsruhes als Veranstaltungsort unterstützt hat.

Karlsruhe: Weltkirchenrat erstmals in Deutschland

Alternativ war auch Kapstadt als Veranstaltungsort im Gespräch gewesen. "Man hat sich dann mit großer Mehrheit für Karlsruhe entschieden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Weltkirchenrates findet eine Vollversammlung in Deutschland statt, zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder in Europa. Und das in einer Zeit, die schwerer kaum sein könnte", sagt Bedford-Strohm am Montag im Theo.Logik-Gespräch auf Bayern 2.

Die große Herausforderung bei der Vollversammlung sei es, Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenzubringen. "Es ist aber auch eine Riesenchance, dass die Kirche zeigt, wir lassen uns nicht spalten", sagt Bedford-Strohm. Mit Spannung wird erwartet, wie die Vollversammlung verläuft, bei der sowohl eine Delegation der russisch-orthodoxen Kirche wie auch der ukrainischen Kirche angemeldet sind. Der russisch-orthodoxe Patriarch aus Moskau, Kyrill I., verteidigte immer wieder Russlands Angriff auf die Ukraine. Kyrills Äußerungen bezeichnet der evangelische Landesbischof als "unerträglich".

Auch russisch-orthodoxe Delegierte verurteilen Ukraine-Krieg

Schon im Februar hatte sich der Ökumenische Rat der Kirchen in einer Erklärung besorgt über die Eskalation im Ukraine-Konflikt geäußert. Der ÖR-Generalsekretär Ioan Sauca rief darin zur Deeskalation und zum Abbau von Spannungen auf. Zugleich forderte er die Achtung des Völkerrechts und der bestehenden nationalen Grenzen. Auch der Zentralausschuss des Weltkirchenrates habe klargestellt, dass es sich um einen illegalen, einen unmoralischen Angriffskrieg handle.

Selbst das sogenannte Einstimmigkeitsprinzip in der Vollversammlung habe die Erklärung nicht verhindert, obwohl sowohl die russisch-orthodoxe, als auch die ukrainische Kirche Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen sind. "Ich habe es eigentlich nicht geglaubt, dass das funktionieren kann, ohne dass da nur eine Wischiwaschi-Erklärung dabei rauskommt. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Das hat mich sehr beeindruckt", sagt Bedford-Strohm. "Diese Erklärung hat es gegeben, vielleicht sogar mit Hilfe des Konsensprinzips, weil die Menschen, die da miteinander ringen, wirklich auch wissen: Wir werden gehört", meint Bedford-Strohm.

Bedford-Strohm lobte die Gesprächskultur des Gremiums, und dass die 200 Personen der russisch-orthodoxen Delegierten diese Erklärung mitgetragen hätten. "Das war für mich eine klare Bestätigung der Linie, dass wir nicht sagen dürfen, wir reden mit den Menschen in der russisch-orthodoxen Kirche nicht mehr." Denn die russisch-orthodoxe Kirche sei nach Ansicht des evangelischen Landesbischofs nicht gleichzusetzen mit dem Patriarchen Kyrill, auch wenn er das Oberhaupt sei. "Wir müssen im Gespräch bleiben. Der Konflikt kann doch nicht nur mit Waffen ausgetragen werden", ist Bedford-Strohm überzeugt.

Hungernde Menschen sind ein moralischer Skandal für die Kirche

Während bei der Ablehnung des Ukraine-Kriegs in der Vollversammlung weitestgehend Einigkeit herrscht, sind die Fronten beim Thema Ordination von Frauen und Homosexualität noch verhärtet: "Wir müssen uns klarmachen, dass auch wir unsere Positionen schwer errungen haben. Es hat lange gedauert, bis wir selbst die Frauenordination eingeführt haben und Homosexualität beziehungsweise homosexuelle Beziehungen gleichgestellt haben", erinnert sich Heinrich Bedford-Strohm. Das alles sei erst in der jüngsten Vergangenheit passiert. Man könne deshalb nicht jetzt auf andere Kirchen herabschauen, zum Beispiel in Afrika, bei denen viele europäische Missionare unterwegs waren und ihnen jetzt vermitteln, dass man es besser wisse.

Ein zentrales Thema bei der Vollversammlung sind auch die Folgen des Kolonialismus und die Verantwortung der Kirchen. Die Frage der wirtschaftlichen Gerechtigkeit sei eine zentrale Frage, so der evangelische Landesbischof: "Denn wir gehören nur deswegen zu den reichsten Kirchen der Welt, weil wir insgesamt von einem System zwischen armen und reichen Ländern profitiert haben und profitieren," sagt Bedford-Strohm. Das sei immer noch nicht überwunden. Jeden Tag würden 20.000 Menschen sterben, weil sie nicht genug zu essen hätten. "Das ist ein moralischer Skandal und das müssen wir als Kirchen immer wieder ansprechen", fordert der evangelische Landesbischof.