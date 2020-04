Bedford-Strohm: "Das Licht ist stärker als die Dunkelheit"

Ein Osternachtgottesdienst mitten im Dunkel der Corona-Krise muss ohne Publikum stattfinden. Aber nicht ohne Licht. Dort wo normalerweise in den Kirchenbänken der Münchner Himmelfahrtskirche die Menschen sitzen, wurden Kerzen aufgestellt. Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, feiert diesen Fernsehgottesdienst im Wissen, dass dies ein historisch einmaliges Osterfest ist:

"Wir feiern Ostern, wie es die Menschheit vor uns noch nie erlebt hat! Ein Ostern, an dem wir uns den österlichen Freudenruf aus dem Abstand zurufen müssen. Ein Ostern, an dem die körperliche Nähe, die herzliche Umarmung, das Zusammenkommen mit vielen anderen nicht das Leben fördert, sondern es bedroht!" Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland

Coronavirus ist eine ernste Bedrohung

Wie sehr das Leben gerade bedroht ist, ruft der bayerische Landesbischof in seiner Osterpredigt noch einmal in Erinnerung: Die "Bilder von überfüllten Intensivstationen aus Spanien, Bilder von Militärlastern in Italien, die Särge abtransportieren" seien ihm sehr zu Herzen gegangen und hätten viele Menschen erschüttert. Bedford Strohm erinnert in diesem Zusammenhang auch an den Suizid des hessischen Finanzminister Thomas Schäfer vor zwei Wochen, "der unter der Last der Verantwortung keine Kraft mehr zum Weiterleben" gehabt habe.

Passionsbilder derzeit allgegenwärtig

"Es sind so viele Passionsbilder, die wir gesehen haben und die uns haben erschrecken lassen. Aber die Lichter brennen! Und sie geben in diese Passion hinein Zeugnis von Gottes Leidenschaft für das Leben.", so der EKD-Ratsvorsitzende. Die österliche Botschaft von der Auferstehung Christi von den Toten, klinge in diesem Jahr etwas zaghaft, dafür aber umso trotziger, so Bedford-Strohm: "Wir sind verbunden miteinander in einer tiefen Gewissheit, einer tastenden Hoffnung oder einer stillen Ahnung – verbunden in dem Glauben, dass auf all die Bilder der Passion, die wir im Herzen haben, ein großes Licht fällt."

Premiere: Ökumenische Zusammenarbeit zur Osternacht in der ARD

Dass dieses Osterfest von der Corona-Krise überschattet wird, sorgt für viele Premieren: Für die Osternacht haben der EKD Ratsvorsitzende und der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Bischof Georg Bätzing gemeinsam das "Wort zum Sonntag" aufgezeichnet.

Zum ersten Mal in der bald 70-jährigen Geschichte der ARD Sendung gibt es eine solche ökumenische Zusammenarbeit. Auch hier sprechen die Bischöfe von dem Leid, das diese Pandemie verursacht, und von ihrer Sorge um Menschen in Slums und Flüchtlingslagern dieser Welt, "für die das Virus eine besonders große Gefahr" bedeute. Ostern vertreibe nicht einfach diese Ängste und Sorgen und schaffe sie aus der Welt, aber die Auferstehung Jesu Christi sei Grund zur Hoffnung: "Das Licht ist stärker als die Dunkelheit."