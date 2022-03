Totes Baby im Müll: Mutter gesteht Tat vor Gericht

Im vergangenen Juli ist in Heinersreuth im Landkreis Bayreuth ein totes Baby in einer Mülltonne entdeckt worden. Wenig später wurde die Mutter des Kindes wegen mutmaßlichen Totschlags festgenommen. Vor dem Landgericht Bayreuth hat sie zu Prozessbeginn am Freitag ein Geständnis abgelegt.

Sie bereue die Tat, sagte die 20-Jährige. Erst in der U-Haft sei ihr klar geworden, dass sie schuldhaft gehandelt habe. Im Prozess wolle sie öffentlich zu ihrer Schuld stehen. Sie distanzierte sich auch davon, nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben. Sie habe aber Zeit gebraucht, sich das einzugestehen.

Angeklagte: Schwangerschaft aus Angst verschwiegen

Wie die Angeklagte vor Gericht weiter ausführte, sei sie nicht durchgängig sicher gewesen, schwanger zu sein. Sie habe auch nicht immer die Absicht gehabt, das Kind zu töten. Im Gerichtssaal verwies sie weiter auf eine schwere Kindheit. Als sie drei Jahre alt gewesen sei, hätten sich ihre Eltern getrennt. Teilweise sei sie in einem Heim aufgewachsen. Erst in ihrer jüngsten Beziehung habe sie sich erstmals angenommen und geliebt gefühlt. Aus Angst, den Partner zu verlieren, habe sie die Schwangerschaft verschwiegen.

Ihre Großmutter und auch der Freund sollen sie auf eine mögliche Schwangerschaft angesprochen haben. Daraufhin habe die Angeklagte weite Kleidung getragen und auch zu ihrem Freund körperliche Nähe vermieden, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft. Einem Bekannten habe sie zudem gesagt, dass sie aufgrund psychischer Probleme zugenommen habe.

Flucht nach Heinersreuth kurz vor der Entbindung

Da sie die Entdeckung der Entbindung durch ihren Vater oder ihren Freund fürchtete, sei sie kurz vor der Geburt zu einem Bekannten in Heinersreuth im Landkreis Bayreuth gefahren. Der Vorwand: Sie wollte ihm beim Streichen in der Wohnung helfen. In der Nacht hatte sie dort dann das Baby im Badezimmer zur Welt gebracht. Über Alternativen, wie die Babyklappe oder eine anonyme Geburt, habe sie sich keine Gedanken gemacht. Als sie das Kind schließlich gebar, habe sie den Blickkontakt zu dem Kind vermieden und sich eine Totgeburt eingeredet.

Mutter versteckt Baby im Müll

Vorsorglich hatte sie laut Staatsanwalt einen blickdichten Müllsack aus der Küche mitgenommen. Damit ihr Bekannter das Kind nicht zufällig entdeckte, soll sie es zusätzlich mit einer Vielzahl Papiertücher zugedeckt haben. Das Kind verstarb wenig später, sie entsorgte es in der Mülltonne des Mehrfamilienhauses.

Für den Prozess am Landgericht Bayreuth sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Zahlreiche Zeugen und Gutachter sind geladen. Ob die 20-Jährige nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, entscheidet das Gericht. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft.