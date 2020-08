Heiner Schuhmann: Großer Talententdecker im deutschen Fußball

Egal ob Philipp Lahm, Owen Hargreaves, Raimund Aumann, Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann – sie allen wurden entdeckt und auch ein Stück weit geformt von Heiner Schuhmann. Der mittlerweile 71-jährige Augsburger ist einer der renommiertesten und bekanntesten Nachwuchs-Scouts der Republik. Erst im Sommer beendete der frühere Lehrer seine Tätigkeit als Scout bei Borussia Dortmund, wo er lange Jahre auch eng mit Jürgen Klopp zusammengearbeitet hat.

Heiner Schuhmann entdeckt Nachwuchs-Talent Thomas Tuchel

In den 1990er Jahren war Schuhmann Nachwuchsleiter beim FC Augsburg. In diese Zeit fällt neben vier Titeln im DFB-Pokal auch die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft 1993. Einer der Spieler damals war Thomas Tuchel, den Schuhmann bei dessen Heimatverein TSV 1863 Krumbach entdeckte. "Ich habe ihn erst kürzlich in Paris besucht. Wir haben nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis. Er ist immer sehr nett und freundlich zu mir, obwohl er kein einfacher Typ ist. Als Spieler nicht und als Trainer auch nicht. Aber bei mir hat er sich nichts getraut", erzählt Schuhmann im BR-Interview mit einem Schmunzeln.

Thomas Tuchel befördert Julian Nagelsmann zum Co-Trainer

Wenn heute Abend also Paris Saint-Germain und RB Leipzig im Halbfinale der Champions League (ab 21 Uhr) aufeinander treffen, dann kennt sich in puncto Taktik und Aufstellung wohl kaum jemand so gut aus wie Heiner Schuhmann. Denn auch Tuchels Gegenüber, Julian Nagelsmann auf der Leipziger Bank, hat eine Vergangenheit beim FC Augsburg. 2007 musste der gebürtige Landsberger seine aktive Karriere beim FCA wegen einer Knieverletzung beenden und wurde vom Nachwuchsleiter beim FCA zum Videoanalysten und Co-Trainer befördert - von keinem Geringeren als Thomas Tuchel.

Schuhmann sieht für RB Leipzig gute Chancen

Das heutige Duell sieht Heiner Schuhmann übrigens offen: "Nagelsmann und Tuchel unterscheidet sehr viel. Tuchel steht unter großem Druck, weil er gewinnen muss. Alles andere zählt bei Paris nicht. Nagelsmann ist dagegen der Außenseiter, der keinen Druck hat. Leipzig hat daher eine gute Chance.“

Die Partie wird Heiner Schuhmann wegen Corona nicht live im Stadion, sondern im Urlaub in Füssen mit seiner Frau verfolgen: "Die Leidenschaft ist nach wie vor da, ich schau mir das heute zusammen mit meiner Frau gerne an". Die Sympathien sind dabei wohl eher Richtung Paris und Thomas Tuchel: "Zu wem ich halte, ist schwierig. Leipzig ist ein deutscher Verein, also müsste ich eigentlich zu denen halten. Aber Thomas steht mir persönlich sehr nahe, da habe ich die engere Beziehung."

Erfolgreicher Talent-Scout bei Borussia Dortmund

Überhaupt ist Schuhmann auch mit 71 Jahren noch nah dran am aktuellen Geschehen. Erst vor wenigen Monaten hat er seine Tätigkeit als Talent-Scout von Borussia Dortmund nach 17 Jahren beendet. Eine Zeit, in der er an den Verpflichtungen etwa von Tomáš Rosický oder Robert Lewandowski mitgewirkt hat. Als Nachwuchsleiter des FC Bayern München zählt er den jungen Philipp Lahm zu seinen größten Entdeckungen. Lahm lotste Schuhmann vom FT Gern zum Rekordmeister.

Bayern ist Top-Favorit auf den CL-Titel

Den FC Bayern wiederum sieht Schuhmann nicht nur im morgigen Halbfinale gegen Olympique Lyon in der Favoritenrolle: "Die Bayern sind für mich der Top-Favorit auf den Titel!" Und zwar egal, ob es dann im Finale gegen Thomas Tuchels Paris Saint-Germain oder gegen RB Leipzig mit Julian Nagelsmann geht.