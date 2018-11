Heimspiel-Filmfestival Regensburg mit Ehrengast Iris Berben

In Regensburg beginnt heute Abend das Heimspiel-Filmfest. Zum zehnten Mal hat ein studentisches Team deutschsprachige und internationale Highlights der aktuellen Kinosaison ausgewählt. Die Rubrik Hommage widmet sich namhaften Schauspielern.

Iris Berben und Matthias Brandt kommen nach Regensburg

Ehrengast ist diesmal Iris Berben. Sie kommt am Samstag ins Ostentor-Kino, wo ihr Film "Hanne" gezeigt wird, in der sie die Diagnose einer tödlichen Erkrankung erwartet.

Als weiterer Prominenter ist Matthias Brandt eingeladen. Am Sonntag laufen Filme mit ihm in der Filmgalerie im Leeren Beutel. Das Filmfestival Heimspiel ist auf mehrere Kinos in Regensburg verteilt.