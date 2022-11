Heimschließungen nehmen zu: Michelau kein Einzelfall

Zuletzt sind im Pflegeheim in Michelau mehr als 50 Seniorinnen und Senioren versorgt worden, doch weil das Personal fehlt, muss das Seniorenheim schließen . Daniela Müller ist seit vielen Jahren als Pflegekraft im Katharina-von-Bora-Haus tätig. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind ihr ans Herz gewachsen, doch die letzten Wochen und Monate waren für die Pflegekräfte nervenaufreibend, schildert sie: "Viele Krankheitsfälle, Corona-Ausbrüche im Heim, und Pflegerinnen, die das Handtuch geschmissen haben, dem Pflegeberuf den Rücken kehren."

Schließung war die einzige Lösung

Die Diakonie als Träger des Heimes sah keinen anderen Ausweg, als das Haus vorübergehend zu schließen, so Karin Pfadenhauer. Sie hat als Geschäftsführender Vorstand bis zuletzt gekämpft, doch es fehle einfach Personal, um die Menschen pflegen zu können, sagt sie: "Wir hatten keine andere Wahl, als das Heim zu schließen, weil wir einfach nicht mehr genügend Pflegekräfte hatten." In den vergangenen Wochen hat das Team um Karin Pfadenhauer Heime in der Region abtelefoniert. Es galt, für mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohner ein neues Zuhause zu finden.

Verlegungen in andere Heime

Glücklicherweise, sagt Karin Pfadenhauer, sei es gelungen, alle Bewohnerinnen und Bewohner in anderen Heimen in der Region unterzubringen. Ob Coburg, Kronach oder Hof, für alle Bewohnerinnen und Bewohner habe man in Oberfranken einen neuen Heimplatz finden können. Zusammen mit den Angehörigen habe man sich Gedanken gemacht, welches Heim am geeignetsten sei.

Große Ängste bei Senioren

Viele der Bewohnerinnen und Bewohner hatten Angst, schildert Pflegekraft Daniela Müller die letzten Wochen: "Einige haben den Krieg miterlebt, hatten Sorge, dass sie wegtransportiert, aus ihrem Leben gerissen werden." Mit psychosozialer Betreuung sei es gelungen, die Menschen so gut wie möglich auf den Umzug vorzubereiten. Glücklicherweise waren auch die Angehörigen voll hinter der Sache gestanden, sagt Müller. "Oberstes Ziel war immer das Wohl unserer Bewohnerinnen und Bewohner."

Michelau kein Einzelfall