Heimlich fotografiert: 80 Jahre Deportation nach Piaski

Ein Foto, aus großer Entfernung aufgenommen, zeigt Jüdinnen und Juden auf dem Platz der bereits abgebrochenen Synagoge in Regensburg. Wenig später wurden sie deportiert. Ein heimlich geschossenes Foto vom 4. April 1942 dokumentiert deren Geschichte.

Zur Deportation von umliegenden Städten nach Regensburg gebracht

Am Tag vorher, am 3. April 1942, wurden die Jüdinnen und Juden aus Amberg, Weiden Cham, Straubing, Deggendorf oder Landshut nach Regensburg gebracht. Sie mussten die Nacht im heutigen Altbau der Jüdischen Gemeinde übernachten, der bei dem Pogrom am 9. November 1938 nicht angezündet und später abgebrochen worden ist, sagt der Historiker Michael Wabra. Am nächsten Tag, am 4. April 1942, mussten sie sich hier versammeln und wenig später wurden sie deportiert. Genau das ist auf dem etwas unscharfen Schwarzweiß-Foto eines unbekannten Fotografen zu sehen.

Mit dem Zug ins Ghetto Piaski nach Polen

Das Foto wurde gegenüber aufgenommen. Man sieht Schutzpolizisten und einen Lastwagen, auf den Gepäck geladen wird. Die Juden, die aus Regensburg selbst deportiert werden sollten, hatten sich an diesem Tag, am 4. April 1942, bei einem sogenannten jüdischen Altersheim in der Weißenburgstraße, etwas außerhalb der Altstadt, einzufinden. Beide Gruppen wurden dann zum Bahnhof gebracht. Dort kam ein Zug mit rund 800 Juden aus München-Milbertshofen an. Mit diesem Transport wurden auch die insgesamt über 200 Personen aus Regensburg deportiert. Das Ziel war das Ghetto Piaski bei Lublin in Polen. Die Zustände dort müssen unbeschreiblich, die hygienischen Bedingungen furchtbar gewesen sein, sagt die Historikerin Sylvia Seifert.

Niemand kehrte zurück

Aus Regensburg mit in diesen Transport gezwungen wurde die Familie Brandis mit ihren vier Kindern und Oma Gisela Holzinger. An sie erinnern heute Stolpersteine von dem Haus Maximilianstraße 16. Hier führte die Familie einst ein erfolgreiches Geschäft. "Der Abstieg muss furchtbar gewesen sein", sagt die Historikerin. Anfangs durften die deportierten jüdischen Familien noch nach Hause schreiben.

Sie baten meist dringend um Kleidung und Essen. Freunde und Verwandte schickten anfangs auch wirklich noch Pakete in das Ghetto. Doch viele Ältere starben schnell. Wer jung war musste Zwangsarbeit leisten. Die letzten Überlebenden wurden in dem nahen Vernichtungslager Sobibor ermordet. Zurückgekehrt ist aus diesem Transport niemand.

Stadt Regensburg setzt sich ein für Erinnerung an Deportation

Die Stadt Regensburg erinnert am 4. April an diese Deportation mit einem Rundgang. Der beginnt um 17 Uhr beim alten Finanzamt in der Landshuter Straße 4 und führt zu wichtigen Orten des damaligen Geschehens, wie der ehemaligen Gestapozentrale, der heutigen Polizeistation, am Minoritenweg 1. Die Gestapo hat einst die Deportation geleitet. Der Rundgang endet am Bahnhof. Dort werden etwa ab 18.45 Uhr in der Nähe des Peterskirchleins die Namen der 213 am 4. April 1942 deportierten Jüdinnen und Juden aus Niederbayern und der Oberpfalz verlesen.