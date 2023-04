Heimatstuben der Sudetendeutschen als Auslaufmodell

Es gibt sie noch, die Biliner Heimatstube. In mehreren Räumen erinnern zahllose Objekte in Gerolzhofen (Lkr. Schweinfurt) an die einst von Deutschen bewohnten Gemeinden rund um die Stadt Bilin im Nordwesten Böhmens. Diese Sammlung betreut Dietmar Heller, er ist zugleich Vorsitzender des Heimatkreisvereins Bilin.

Doch Heller wird bald 78 Jahre alt. Nicht nur deshalb ist die Zukunft dieser Stube alles andere als sicher. "Heimatvertriebene, die in Gerolzhofen und Umgebung einst lebten, sind in den letzten Jahren verstorben", erzählt er. "Jetzt haben wir in Gerolzhofen zwar eine Heimatstube, aber keiner von uns wohnt noch hier."

300 Kilometer weite Anreise aus dem Allgäu

Wenn sich Dietmar Heller mit Mitgliedern seines Vereins in den Räumen treffen will, muss er aus dem Allgäu fast 300 Kilometer nach Franken fahren. "Anderen Heimatstuben geht es ähnlich“, fügt er an. "Diejenigen, die sich dafür interessieren, sind überall in Deutschland verstreut."

Tatsächlich haben viele Heimatstuben in Franken und ganz Deutschland die gleichen Probleme. Viele, die die Vertreibung erlebt haben, leben nicht mehr. Ihre Nachkommen wurden in Deutschland geboren, haben aber oft keine Verbindung zur Heimat ihrer Vorfahren. "Ich sehe es an meiner eigenen Tochter", so Heller. "Sie ist an der Heimat ihrer Eltern interessiert und freut sich, wenn wir dorthin fahren. Doch für die Heimatstube will sie keine Freizeit opfern."

Landsmannschaft: Ehrenamtliche fehlen

"Die Heimatstuben sind ein Sorgenkind unseres Verbandes", bestätigt auch Steffen Hörtler, Vorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Bayern gegenüber BR24. "Es gibt immer weniger Interesse und deshalb immer wieder Schließungen."

Zudem stehen nach seinen Worten immer weniger Ehrenamtliche zur Verfügung, die diese Stuben betreiben und weiterführen wollen. Nachkommen von Vertriebenen hätten zwar die eigene Familiengeschichte und Ahnenforschung als Hobby entdeckt, seien aber kaum noch für diese Stuben zu begeistern.

Nachlässe ins sudetendeutsche Museum

Deshalb wird das Inventar aus Heimatstuben immer öfter ans Sudetendeutsche Museum in München abgegeben. Schon 2015 wurde berichtet, dass das Sudetendeutsche Archiv zuletzt um 500 Regalmeter erweitert werden musste, vor allem wegen aufgelöster Heimatstuben und Privatnachlässen. In dem Museum werden die Erinnerungsstücke verzeichnet, in einem Depot eingelagert und für die Zukunft aufbewahrt. Aus diesen Beständen resultieren Sonderausstellungen. Ausgewählte Heimatstuben werden auf der Webseite in 3D-Präsentationen gezeigt.

Stuben aus Franken verschwinden

Aus Franken wurde dort zum Beispiel die Sammlung des Heimatverbandes der Graslitzer übernommen, nachdem sich der Verband im Jahr 2018 aufgelöst hatte. Zuvor war sie ab 1976 im Schönborner Hof in Aschaffenburg zu sehen gewesen. Ebenso die Mitte der 1980er Jahre aufgebaute Sammlung der Heimatvertriebenen aus Schönbrunn und Laubendorf, zwei Orten im Grenzgebiet zwischen Böhmen und Mähren, die bis 2015 in Schwarzenbruck im Kreis Nürnberger Land untergebracht war. Und auch die Heimatstube über Buchau, einer Kommune am alten Handelsweg nach Prag, und bereits 1964 in Pappenheim (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) eröffnet, wurde 2014 an das Museum abgegeben.

Große Tradition als Treffpunkt und Archiv

Dagegen erfüllt die Heimatstube Bilin in Gerolzhofen noch immer viele Funktionen: Sie ist Museum für Interessierte wie auch Treffpunkt für Vertriebene, Bibliothek und Sitz für ein "Institutum Bilinense", das in der Stube heimatkundliche Forschung betreibt. Auf insgesamt 200 Quadratmetern sind zahlreiche persönliche Andenken von Vertriebenen an die ehemalige Heimat ausgestellt. Die Schau informiert über viele Aspekte rund um Bilin, so auch über den schon vor Jahrhunderten begonnenen Kurbetrieb und die Arbeit in Braunkohlebergwerken in der Umgebung.

Immer weniger Besucher

Doch die Resonanz lässt immer mehr nach. "Wir sind froh, wenn noch 20 Besucher im Jahr kommen", sagt Dietmar Heller. Früher waren es mehrere hundert. Auch dafür gilt: Wer die Stube besuchen will, muss meist eine weite Anreise von irgendwo aus Deutschland in Kauf nehmen. "Öfter kamen auch Gäste aus Tschechien, aber für sie ist die Entfernung ebenfalls groß, und wenn die Leute schon alt sind, können sie nicht mehr so lange fahren", so Heller. Deshalb sind die Räume in Gerolzhofen nur noch nach Vereinbarung geöffnet. Doch für jeden, der die Heimatstube der Biliner besuchen will, fährt Heller die lange Strecke nach Gerolzhofen.

Verbindung zur Patenstadt Gerolzhofen

Etwa drei Millionen Sudetendeutsche mussten nach dem Krieg ihre Heimat verlassen. Vertriebene aus Bilin suchten später nach Räumen für ihre Andenken und wurden in Gerolzhofen fündig. Die Stadt stellte dem Verein ein Dachgeschoss in einem Schulgebäude zur Verfügung. In mehreren Räumen kann er seitdem seine Sammlung kostenlos präsentieren.

Gerolzhofen hat dafür eine eigene Adresse bestimmt, die Heimatstube liegt am Bilinweg 1. Die Stadt übernahm zudem schon vor mehr als 30 Jahren eine Patenschaft für den Heimatkreis Bilin. Darauf weist auch ein Gedenkstein vor dem mehrstöckigen Haus hin. Bürgermeister Thorsten Wozniak und Jana Syslová, Bürgermeisterin von Hrobčice (früher Hrobschitz) aus dem Biliner Kreis, besuchten sich bereits gegenseitig.

Zukunftspläne für Heimatstube

Mit beiden hat Dietmar Heller bereits über die Zukunft der Biliner Heimatstube gesprochen. Gegenüber BR24 sagt Bürgermeister Wozniak: Sobald Handlungsbedarf bestehe, müsse man "offen diskutieren, ob und in welcher Form die Stadt sie weiterführt bzw. die Gegenstände archiviert." Dietmar Heller zeigt sich dankbar für die kostenfreie Nutzung und verweist auf eine Zusage der Stadt, die Stube hier "zumindest in naher Zukunft" zu erhalten.

Heller weiß auch, dass "Gemeinden in Tschechien bereits deutsche Heimatstuben übernommen haben." Aus dem Bezirk Bílina (früher Bilin) sei ihm "angeboten worden, dass wir etwas rüber bringen können." Ein Schloss wurde kürzlich ausgebaut, dort könne sein Verein möglicherweise Räume nutzen.

Sollten sich alle Pläne zerschlagen, müssten die Biliner ihre Sammlung "notfalls eben auch nach München ins Sudetendeutsche Museum oder ins Staatsarchiv bringen." Zunehmend gelte es, dort Bestände von Heimatstuben zu digitalisieren und damit für die Nachwelt zu erhalten, erklärt Steffen Hörtler.

Hoffnung auf Nachfolger

"Irgendwie weitergehen" werde und müsse es ja schließlich mit ihnen, so Hörtler. Ein Beispiel macht ihm Hoffnung: "Forchheim ist es gelungen, auch jüngere für eine Heimatstube zu begeistern." In diesem Fall für den Kreis Braunau.

Dietmar Heller hofft darauf, dass er doch noch jemanden aus seinem Verein findet, der die Biliner Sammlung weiter betreut, bei Nachfrage die Türen öffnet und Fragen von Besuchern beantwortet. Schließlich sei die Stube nicht mehr ständig für das Publikum zugänglich, sobald sie im Depot in München untergebracht wird. Eines ist für Heller jedoch klar: "Nichts, was wertvoll ist, wird weggeworfen."