Heimatpfleger lassen über "Abriss des Jahres" abstimmen

Ab Januar stellt der Bayerische Landesverein für Heimatpflege auf seiner Webseite zwölf – mahnende – Beispiele von Gebäuden zur Wahl, um die man sich 2023 Sorgen machen müsse. Dazu hat der Verband einen Negativpreis ausgelobt, den sogenannten "Abriss des Jahres". Es geht dabei um Bauwerke, die den Heimatpflegern zwar erhaltenswert erscheinen oder erschienen, denen aber aus verschiedenen Gründen dennoch der Abriss droht oder die bereits verschwunden sind. Unter den zwölf Kandidaten sind auch drei aus Mittelfranken, aus Schwabach, Nürnberg und Fürth, die dann als größter und "bitterster Verlust" gewählt werden können.

Denkmalgeschütztes Haus in Schwabach

So hatte der Eigentümer eines denkmalgeschützten Hauses in der Drillerstraße in Schwabach das Gebäude laut der Heimatpfleger im vergangenen Frühjahr abreißen lassen. Ihm droht nun eine Geldbuße.

Felsenkeller an der Reichelsdorfer Radrennbahn

Zum Zweiten befindet sich der alte Felsenkeller an der Radrennbahn Reichelsdorfer Keller in Nürnberg auf der Liste. Der Felsenkeller wurde im 19. Jahrhundert als Bierkeller und später auch als Kellerwirtschaft zur angrenzenden Radrennbahn genutzt. Die traditionsreiche Radrennbahn ist kein eingetragenes Baudenkmal. Ein Investor hat das Gelände erworben und will dort mehr als 200 Wohnungen errichten. Der Nürnberger Stadtrat hat dieses Vorhaben vor Kurzem abgesegnet.

Mittelalterliches Hotel in Dinkelsbühl

Und als drittes Gebäude in Mittelfranken wird ein Hotelgebäude mit Gasthof in der Segringer Straße in der Dinkelsbühler Altstadt zur Wahl gestellt. Dieses Gebäude gilt als Einzeldenkmal im Ensemble. Das hochmittelalterliche Gebäude wurde bei einem Brand 2021 stark beschädigt. Der Eigentümer, ein Bauträger, erhielt vom Oberbürgermeister die Erlaubnis zum Abbruch, obwohl ein Gutachten feststellte, dass einige Gebäudeteile zu erhalten seien. "Das Obergeschoss und der hintere und Teile des vorderen Giebels, welcher unbedingt erhaltenswert ist, wurden im Sommer 2022 abgerissen", heißt es auf der Seite der Heimatpfleger weiter. Sie fürchten, dass bald ein Totalabbruch droht, weil das Erdgeschoss derzeit nur notdürftig abgedeckt sei.

Industrie- und Baukultur vor dem Abriss oder bereits abgerissen

Zur Wahl stehen zudem die Außenanlage des DAV-Kletterzentrums München Süd, das Wohnhaus Berger Vorstadt 17 in Donauwörth, das Uppenborn-Kraftwerk in Wang im Landkreis Freising und das Verdi-Heim in Kochel am See, alle keine eingetragenen Baudenkmäler.

Schlossanlage in Mengkofen wird Klinikkomplex

Auf der Liste ist auch das Schloss Mengkofen in Niederbayern mit dem ehemaligen Kloster der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz. Dort wurden nicht denkmalgeschützte Gebäudebestandteile teilabgerissen. Lediglich das Hauptgebäude des Schlosses sowie die Ummauerung seien vom Abbruch geschützt. Der rechte Seitenflügel wurde demnach 2022 vollständig abgerissen, ebenso die Gebäudebrücke zum Hauptbau sowie eine filigrane Balkonanlage aus den 1950er-Jahren. Das Ensemble ist mittlerweile im Besitz einer Rehaklinik, die gesamte Schlossanlage soll zukünftig baulich in den Klinikkomplex integriert werden.

Abriss in Krumbach

Ebenfalls betroffen: das ehemalige "Judenhaus" im schwäbischen Krumbach, Hohlstraße 3-5, das nicht als Denkmal eingetragen ist. "Vor dem Abriss dieses geschichtsträchtigen Gebäudes meldete sich der örtliche Heimatverein zu Wort", heißt es vom Verband. "Bei ihm habe sich ein Investor gemeldet, der das Gebäude sanieren würde. Darauf gingen weder Eigentümer noch Stadtverwaltung ein. Im Herbst kam die Abrissbirne."

Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg

Als Denkmal eingestuft, aber stufenweise rückgebaut und damit "abgerissen" wird, so die Denkmalschützer, auch das Stahlwerk Maxhütte-Haidhof Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz. Auch dieses Industriedenkmal steht zur Wahl, wie auch das Kaufhaus Hohenleitner in Garmisch sowie die Alte Landwirtschaftsschule an der Bismarckstraße in Bruck.

Verfallen lassen und abreißen statt bewahren

Mit der Aktion will der Heimatpfleger-Verband darauf hinweisen, dass der Denkmalschutz in letzter Zeit ins Hintertreffen geraten sei und allzu oft ignoriert werde. "Wir beobachten mit großer Sorge, dass Denkmäler und auch ältere Gebäude, die nicht auf der Denkmalliste stehen, viel zu stiefmütterlich behandelt werden", so Rudolf Neumaier, Geschäftsführer des Landesvereins auf der Webseite des Verbands. Er beklagt mangelndes Bewusstsein für die "große kulturelle Bedeutung von Denkmälern". Eigentümer und Investoren, Behörden und in der Politik würden erhaltenswerte Gebäude verfallen lassen, bis sie nicht mehr zu retten seien.

Wird ignoriert: Ökologische Bedeutung alter Gebäude

Der Vorsitzende des Landesvereins, Olaf Heinrich, betont neben dem baukulturellen Aspekt auch die ökologische Bedeutung des Erhalts von Gebäuden. "Wir vergeuden oft ohne Not sehr viel wertvolle Energie, wenn wir bestehende Bausubstanz vernichten." Zusammen mit dem Bund deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) habe der Bayerische Landesverein für Heimatpflege in diesem Jahr deshalb eine neue Bau-Moral gefordert: "Die Abreißerei muss ein Ende haben!"