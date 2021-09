Heimatfilmfestival "Biennale Bavaria International" beginnt

Wo ist Heimat? Da, wo man geboren ist oder dort, wo man sich zuhause fühlt? Um diese Fragen geht's ab heute Abend bei der Biennale Bavaria International. Das Festival holt den Heimatfilm in sechs verschiedene Gemeinden in Oberbayern: nach Trostberg, Wasserburg, Haag in Oberbayern, Altötting, Burghausen und Mühldorf.

Heimat-Produktionen an fünf Tagen

Bis zum Sonntag werden nicht nur Filme aus Bayern gezeigt, sondern auch internationale Produktionen, die sich mit dem Thema Heimat auseinandersetzen. Die Eröffnungsgala findet am Mittwochabend in Mühldorf statt - unter anderen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Schirmherrin sowie dem Regisseur Marcus H. Rosenmüller. Dessen Film "Beckenrand Sheriff" wird die Biennale offiziell eröffnen, nicht zuletzt auch, weil dieser teilweise in der Region gedreht wurde.

Hoher Besuch aus dem Ausland

Auch internationale Prominenz ist angekündigt: So wird der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn als Schirmherr am kommenden Samstag bei der Preisverleihung in Altötting dabei sein. Das Filmfestival vergibt den "Internationalen Heimatfilmpreis" in vier Kategorien: Spielfilm, Dokumentarfilm, Independentfilm (Nachwuchspreis) und Kinder- und Jugendfilm.

Filme und noch vieles mehr

Neben den Filmvorstellungen in den Kinos soll es auch Ausstellungen und Diskussionsrunden zum Thema "Heimat" geben. Kino-Tickets kosten regulär 8,50 Euro und können direkt beim jeweiligen Kino gekauft werden.