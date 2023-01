Heimat unterm Hammer: Das Ende der Ära "JUZ"

Das JUZ in Burglengenfeld steht vor dem Aus. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Schwandorfer Straße 5 in Burglengenfeld soll verkauft werden. Das hat der Bauausschuss im Landkreis Schwandorf beschlossen. Es ist das Ergebnis einer monatelangen und hitzig geführten Debatte im Landkreis – und das Ende einer traditionsreichen Einrichtung.

Heimat des Widerstands gegen die WAA

Allein das Jahr 1986: Die ganze Bundesrepublik blickt damals auf die Oberpfalz, als die Proteste gegen die von der CSU geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf (WAA) ihren Höhepunkt erreichen. Keimzelle des Widerstands ist damals das JUZ in Burglengenfeld. Hier werden die Protestaktionen geplant. Und auch die legendären Anti-WAAhnsinns-Festivals. Die Toten Hosen, Udo Lindenberg, Rio Reiser, Herbert Grönemeyer und Haindling treten auf. Mit über 100.000 Besucherinnen und Besuchern am 26. Und 27. Juli erlebt Burglengenfeld das bis dato größte Open-Air-Festival der Bundesrepublik.

Am Ende gewinnen die Widerständler, die CSU geht als Verlierer vom Platz. Und jetzt, 36 Jahre später, kommt er erneut zum Showdown der Obrigkeit mit dem Jugendzentrum. Dabei war vor einem Jahr, als die Diskussion um das JUZ im Bauausschuss begann, vom Grundstücksverkauf noch gar keine Rede.

Anfangs sollte nur saniert werden

Aber von vorn: Anfangs sollte das Gebäude nur saniert werden. Ein Thema, das seit Jahren immer wieder aufkommt. Denn: Das Gebäude gehört dem Landkreis Schwandorf. Somit ist er auch für die Instandhaltung des Baus verantwortlich. Diesmal kommt der Vorstoß zur Sanierung des Gebäudes aber von ganz oben. CSU-Landrat Thomas Ebeling stellt das Thema JUZ im Februar 2022 im Bauausschuss zur Diskussion.

Zwei Vereine und Sozialwohnungen

Neben dem JUZ ist in dem Gebäude noch ein Musikverein, die "Bluesfriends" untergebracht. Der Landkreis vermietet das Gebäude quasi kostenlos an die Vereine. Lediglich die Heizkosten müssen sie bezahlen. Zuschüsse kommen aus dem Städtedreieck Teublitz, Maxhütte-Haidhof und Burglengenfeld. Außerdem sind in dem Gebäude noch mehrere Sozialwohnungen. Dieses Mal geht die Diskussion im Bauausschuss des Landkreises weiter. Die Sanierungspläne werden konkret.

Sanierungskosten in Millionenhöhe

Und die hohen Sanierungskosten werden ersichtlich. Vermutlich gingen diese in die Millionen, bestätigt Landrat Thomas Ebeling. "Wenn man saniert, was macht man dann danach mit der Immobilie? Stellen wir sie dann im Nachgang wieder kostenlos für zwei Vereine zur Verfügung?" Das hat der Landrat nicht vor. Das Mietverhältnis mit den beiden Vereinen soll mit der Sanierung enden. Mehr Sozialwohnungen sollen rein. Einzelne Räume könnte der Verein dann immer noch anmieten, so Ebeling, für Konzerte zum Beispiel.

50 Jahre Vereinsgeschichte für die Garage

Beim JUZ fallen sie da aus allen Wolken. Zum einen, weil sie von der Diskussion im Bauausschuss erst übers Hörensagen erfahren. Der Bauausschuss tagt nämlich unter Verschluss. Doch irgendjemand weiht den Verein ein. Zum anderen, weil der Verlust ihrer Heimat womöglich das Ende des JUZ bedeuten könnte. "Es geht um fast 50 Jahre Vereinsgeschichte", erklärt Jule Richter.

Die 23-Jährige studiert in Regensburg Kulturwissenschaft und Politik, seit kurzem ist sie die neue Vorsitzende des Vereins. "Wir haben eine Werkstatt, Musikanlage, Künstlerbedarf, Siebdruckmaschinen. Das alles rauszuräumen, in eine Garage zu packen und sich dann hin und wieder mal einmieten zu dürfen, das ist kein fairer Kompromiss." Es gehe um den Raum an sich, sagt Jule Richter, "weil es einfach ein historischer Raum ist."

Ein Hoffnungsschimmer beim Ortstermin

Im September 2022 dann ein Hoffnungsschimmer: Eine Delegation des Bauauschusses kommt zum Ortstermin ins JUZ. Die Mitglieder wollen sich selbst ein Bild vor Ort machen, sprechen mit den Vereinsmitgliedern. Die versichern, ein Nutzungskonzept vorzulegen, wollen beweisen, dass ihre Vereinsarbeit wichtig ist. Auch Landrat Ebeling ist damals mit dabei und beschwichtigt: Es bestehe keine Eile. Damit meint er: "Der Sanierungsbedarf ist nicht akut."

Wer bestimmt, was Jugendarbeit ist?

Nach dem Besuch hat das JUZ bei ihm jedoch schlechte Karten: Zwar spiele die Jugendarbeit im Landkreis für ihn eine sehr wichtige Rolle. "Man muss aber nur sehen, was man als Jugendarbeit definiert", so Ebeling, "Und ob tatsächlich ein Verein, der sich Jugendzentrum nennt, auch wirklich Jugendarbeit betreibt." Er habe da kaum Jugendliche gesehen, so Ebeling.

"Leider haben wir in der Coronazeit den Anschluss an Jugendliche in Burglengenfeld ein bisschen verloren", sagt Studentin Jule Richter. "Es fängt jetzt aber wieder an." In den kommenden Monaten plant das JUZ mehrere Konzerte, im Mai soll ein Hiphop-Wochenende mit Workshops für Graffiti und kreatives Schreiben stattfinden.

Eines der letzten selbst verwalteten Jugendzentren Bayerns

Was Jugendarbeit bedeutet, das entscheidet das JUZ als selbst verwaltetes Jugendzentrum selbst - und ist damit eines der letzten in Bayern. Ein Alleinstellungsmerkmal für den Landkreis, findet SPD-Kreisrat Peter Wein. "Das JUZ ist ein Beispiel für gesellschaftlichen Pluralismus. Die einen wollen sich in der Pfarrjugend engagieren, die anderen bei der Feuerwehr. Und es muss eben auch solche Möglichkeiten geben für junge Menschen. Damit ist das Jugendzentrum ein wichtiger Ort der Subkultur."