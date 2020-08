Heimat-Masken – Hier trägt man Bayern im Gesicht!

Masken statt Plüschtiere

Königliche Masken gibt’s auch von Hobby-Fotograf Michael Weber aus Pfronten im Allgäu. Seine Lebensgefährtin Sabine Harscher stellt normalerweise in einer Firma in Pfronten im Allgäu Plüschtiere in Handarbeit her, aber Not macht erfinderisch. "Weil uns zu Beginn der Corona-Zeit die Aufträge ausgeblieben sind, haben wir erst Alltagsmasken gespendet. Dann ist die Idee zu schön designten Masken mit Motiven aus dem Allgäu entstanden", erzählt Michael Weber. Da darf natürlich ein Bild nicht fehlen: Das Schloss Neuschwanstein inklusive König Ludwig.