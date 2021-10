"Heimat im Gepäck" – Vertriebene und ihre Trachten

Es herrscht reges Treiben in einer Scheune des Freilandmuseums Bad Windsheim. Mindestens ein Dutzend Frauen und Männer schwirren in Unterbekleidung oder bunten Trachten herum. Sie helfen sich gegenseitig beim Ankleiden. Denn eine und einer nach dem anderen werden fotografiert für ein Buchprojekt der Trachtenforschungstelle Mittelfranken. Der rund 200-seitige Band mit großformatigen Fotografien und den Geschichten hinter den Trachten der Vertriebenen soll 2022 erscheinen.

"Heimat im Gepäck" - Geschichte der Vertriebenen sichern

Den Überblick in dem bunten Treiben hat Katrin Weber, Leiterin der Trachtenforschungsstelle des Bezirks Mittelfranken. Sie erklärt, wie die Idee zu dem Buch mit dem Titel "Heimat im Gepäck" entstand: "Eigentlich sollte es das Thema unseres Gredinger Trachtenmarktes im vergangenen Jahr sein. Doch der fiel wegen Corona aus. Die Zeitzeugen werden aber immer weniger. Und ich möchte zu den Trachten auch an die Geschichten dahinter kommen. Wie ist das Kleidungsstück in die neue Heimat gekommen, und warum spielte es eine so große Rolle?"

Tracht war Alltags-Kleidung

In manchen Gegenden war die Tracht die Alltagskleidung – so zum Beispiel in dem deutschsprachigen Siedlungsgebiet rund um Wischau in der Nähe der heute tschechischen Stadt Brünn. Monika Ofner, Vorsitzende des Vereins "Wischauer Sprachinsel" erklärt: "Die Bewohner dort trugen Tracht in jedem Alter und zu jedem Anlass. Sie hatten schlicht nichts anderes. So wie sie jetzt ihren Kleiderschrank aufmachen und etwas einpacken, packten die Wischauer damals ihre Trachten ein oder trugen sie am Körper während ihrer Vertreibung." Typisch sind die hohen weißen Krägen, bei der Sonntagstracht reichen sie bis weit über die Ohren, für die Feldarbeit waren sie aber etwas kürzer, erklärt Ofner.

Frauen kamen "unter die Haube"

Viele Vertriebene, die keine ganze Tracht mitnehmen oder retten konnten, haben wenigstens Teile davon im Gepäck mitgenommen. Häufig waren das Kopfbedeckungen, Tücher oder Schürzen, erklärt Katrin Weber. Für die Wischauer Sprachinsel ist zum Beispiel eine Art buntverzierte Krone mit "Öhrchen" typisch für die unverheirateten Frauen. Sobald sie aber in den Stand der Ehe eintraten, trugen sie nur noch schlichtere, weiße Hauben, daher stammt wohl auch der Ausspruch, jemand kommt "unter die Haube".