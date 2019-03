"Heimat Europa": Freie Wähler wollen mehr Bürgernähe

Als Anwalt der Bürger und Kämpfer für die Kommunen verstehen sich die Freien Wähler (FW). Sie wollen das Ohr an den Menschen haben und ihre Alltagsprobleme in den Blick nehmen. Für Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist das der Knackpunkt guter Politik – auch auf europäischer Ebene. Das soll sich im Programm für die Europawahl am 26. Mai 2019 wiederspiegeln. "Wir müssen stark werden in Brüssel", forderte Aiwanger bei der Kundgebung der Partei am politischen Aschermittwoch. Sein Wahlziel: drei Prozent bundesweit und fünf Prozent in Bayern.

"Die Europawahl ist sehr wichtig! Sie entscheidet darüber, ob mehr oder weniger sinnvolle Vorgaben aus Brüssel kommen im Sinne eines Europas der Bürger und Regionen, wie wir Freie Wähler es wollen und wofür wir einstehen." Hubert Aiwanger, Landes- und Bundesvorsitzender der Freien Wähler

Politik im Sinne der Bürger und Kommunen

"Unsere Heimat Europa", lautet der Titel des Wahlprogramms. Das habe eine starke Bürgerorientierung, betont Aiwanger: "Wir stellen besonders die Bürgernähe und Bürgermitbestimmung heraus." Der wichtigste Punkt für Aiwanger: keine Privatisierung der Trinkwasserversorgung. "Die öffentliche Daseinsvorsorge darf kein Spekulationsobjekt werden", warnt der Parteichef.

Mehr Mitbestimmung, mehr Transparenz

Um mehr Mitbestimmung zu erwirken, fordern die Freien Wähler die Einführung von Volksentscheiden auf europäischer Ebene. Außerdem setzen sie sich für mehr Transparenz bei Lobby-Gruppen ein, für eine Stärkung des Europaparlaments (durch ein echtes Initiativrecht) und für einen vorübergehenden Aufnahmestopp neuer Beitrittsländer. "Wir Freie Wähler wollen, dass bei künftigen Erweiterungsrunden Volksabstimmungen in Europa oder wenigstens in Deutschland durchgeführt werden", heißt es im Wahlprogramm.

"Wir müssen Europa zusammenhalten und die Befindlichkeiten anderer ernst nehmen, ein faires und dezentrales, regionales Europa einfordern, wo Regionen wieder mehr zu sagen haben." FW-Chef Hubert Aiwanger beim politischen Aschermittwoch 2019

Pro Europa, aber regional geprägt

Auf gut 70 Seiten beschreiben die Freien Wähler im Wahlprogramm ihre Vorstellungen für Europa. Sie fordern darin neben mehr Bürgerbeteiligung auch eine veränderte Sicherheitspolitik und europaweite Anstrengungen beim Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Im Wahlprogramm zeigen sich die Freien Wähler als pro-europäische, regional geprägte Partei, die sich ein "gelebtes Europa der Regionen" wünscht.

"Die Europawahl ist die Chance, Politik in Brüssel zu beeinflussen und zu gestalten. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Mehrzahl unserer Gesetze und Vorgaben mittlerweile auf EU-Ebene gemacht werden." Hubert Aiwanger, Landes- und Bundesvorsitzender der Freien Wähler

Mehr Sicherheit im Europa der offenen Grenzen

Beim Thema Sicherheit setzen die Freien Wähler vor allem auf eine länderübergreifende Polizei. "Die europäischen Bürger erwarten, dass Europa sie schützt", sagt dazu die bundesweite Spitzenkandidatin Ulrike Müller.

Die Freien Wähler bekennen sich zu einem Europa der offenen Grenzen, fordern aber die Weiterentwicklung der EU-Sicherheitsagentur Europol zu einem europäischen Polizeiamt. In einem Europa der offenen Grenzen könnten die Polizeien nicht mehr nur national agieren, argumentiert die Partei. Außerdem verlangen die Freien Wähler eine gemeinsame Lösung der Migrationsfrage. "Aufnahmewillige Länder" sollen ihrer Ansicht nach für ihre Leistung aus Mitteln des EU-Haushalts finanziell entschädigt werden.

Förderung von Landwirten und verbesserter Klimaschutz

Natürlich kommt bei den Freien Wählern - die oft als Partei der Landwirte bezeichnet werden - auch die Agrarpolitik nicht zu kurz. In einem Kapitel über "Lebensqualität" fordern sie, die Landwirte gegenüber dem Einzelhandel zu stärken, die "Marktmacht der Großkonzerne" einzuschränken und den Bürokratieabbau voranzutreiben.

Aber auch der Klimaschutz spielt für die Freien Wähler dabei eine Rolle. Sie wollen sich unter anderem für eine nachhaltige Landwirtschaft einsetzen, die das Potenzial der erneuerbaren Energieträger noch besser ausschöpft.