Heilpraktikerin-Prozess vor OLG: Noch kein Urteil oder Vergleich

Eine krebskranke Frau bricht eine Chemo- und Strahlentherapie ab und verlässt sich auf Kapseln mit Schlangengift. Kurz darauf stirbt die junge Mutter. Das Oberlandesgericht (OLG) München steht nun vor der Frage, welche Rolle ihre Heilpraktikerin aus dem Raum Passau bei dieser Entscheidung spielte. Der Partner der Verstorbenen klagt auf Schadensersatz und Schmerzensgeld für das gemeinsame Kind. Auch am Donnerstag appellierte das Gericht noch einmal an beide Parteien, sich außergerichtlich zu einigen. Ein Urteilstermin wurde auf den 25. März bestimmt.

Gericht strebt Vergleich an

"Der Senat hat einen eher späten Verkündungstermin gewählt, damit die Parteien noch ausreichend Möglichkeit haben, außergerichtlich Vergleichsverhandlungen zu führen", teilte ein Gerichtssprecher mit.

Der Vater verlangt für das Kind insgesamt 170 000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld von der Heilpraktikerin seiner Partnerin - weil sie dazu geraten haben soll, auf eine schulmedizinische Behandlung zu verzichten, obwohl die Patientin an Gebärmutterhalskrebs erkrankt war. Die Heilpraktikerin aus der Nähe von Passau, die ihre Patientin mit Präparaten aus Schlangengift, sogenannten Horvi-Präparaten, behandelt hatte, bestreitet das.

Landgericht Passau wies Klage ab

Das Landgericht Passau hatte die Klage abgewiesen, gegen das Urteil legte der Kläger Rechtsmittel ein. Schon zu Beginn des Prozesses am Oberlandesgericht im Mai 2020 hatte der Vorsitzende Richter Thomas Steiner an die Streitparteien appelliert, sich auf einen Vergleich zu einigen. Diesen Appell wiederholte er am Donnerstag nochmals.