Heilpraktiker soll für Krebstod einer Frau verantwortlich sein

Das Landgericht Regensburg hatte den Mann freigesprochen, die Staatsanwaltschaft möchte in dem heutigen Revisionsverfahren aber eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung erreichen. Ein Arzt hatte bei der Frau eine Krebserkrankung attestiert, was der Heilpraktiker laut Anklagebehörde auch wusste.

Staatsanwaltschaft ging gegen Freispruch vor

Der Heilpraktiker ging im Jahr 2008 lediglich von einer Entzündung in der Brust aus und behandelte die junge Frau mehrmals. Einige Jahre später starb die Frau, was nach Meinung der Staatsanwaltschaft vermeidbar gewesen wäre. Während das Landgericht Regensburg den Mann im vergangenen Jahr freigesprochen hatte, will die Staatsanwaltschaft weiterhin die Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung erreichen. Der Fall ist einer der ersten, der in Nürnberg vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht verhandelt wird.