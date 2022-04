Heiliges Grab soll Passion "greifbar machen"

Ein Hase, der Eier bringt, Eier färben, Osterbrunnen schmücken, Osterfeuer oder Ratschen, bzw. Raspeln, die an Ostern das Glockenläuten ersetzen – alles Osterbräuche. Ein weiterer ist das Aufbauen des "Heiligen Grabs" in den Kirchen. Dieser Brauch war über längere Zeit aus vielen katholischen Kirchen in Schwaben verschwunden. Seit Palmsonntag steht wieder ein "Heiliges Grab" in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard Unterliezheim.

Ostergeschichte "greifbar machen"

Das "Heilige Grab" ist ein vier Meter hohes, bemaltes Holzelement, das den verstorbenen Jesus Christus in dem heiligen Felsen-Grab zeigt, umgeben von Engeln – bereit zur Auferstehung. Dieses "Heilige Grab" war quasi die "Bibel für die Armen", die nicht Lesen oder Schreiben konnten, aber so die Ostergeschichte verstehen konnten. "Es wirkt auf mich wirklich imposant. Ich hab' die Kulissen, als sie vor zwei Jahren restauriert waren , einzeln gesehen, also nicht in der Gesamtheit: Leiden, Sterben, Auferstehung von Jesus sieht man in bebilderter Form, verständlich dargestellt, greifbar gemacht. Das macht einen unglaublichen Eindruck", sagt Dillingens Landrat und Kirchenpfleger Leo Schrell.

Während der Aufklärung wurden die Gräber verboten

Trotzdem geriet der Brauch in Vergessenheit. Das "Heilige Grab" ist das Grab, in dem Jesus nach seiner Kreuzigung beigesetzt wurde. Bereits im vierten Jahrhundert hat es Nachbildungen davon gegeben. In der Barockzeit wurden diese "Heiligen Gräber" dann noch prunkvoller, pompöser und ausladender – verziert mit vielen Szenen der Passion Jesu.

Dann kam die Aufklärung und die "Heiligen Gräber" wurden verboten, sie waren nicht mehr zeitgemäß. Erst im 19. Jahrhundert gab es einen Aufschwung – zu der Zeit waren die Gräber eher schlicht und mit orientalischen Motiven bemalt. Dann – während des zweiten Vatikanischen Konzils – das war zwischen 1962 und 1965 – und der liturgischen Bewegung – waren die Gräber wieder verschwunden. Und jetzt erst werden sie an vielen Orten wieder restauriert und aufgebaut. So wie in Unterliezheim. Dort lag das Grab auf dem Dachboden.

Vom Dachboden geholt und restauriert

Bereits vor zwei Jahren haben die Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat dann beschlossen, die vorhandenen Bestandteile vom Dachboden zu holen, zu restaurieren und das tragende Gerüst neu herstellen zu lassen.

"Diese Tradition, von der die älteren Unterliezheimer geschwärmt haben, war für die unglaublich eindrucksvoll. Ich kann auf meine Mutter verweisen, die immer wieder gesagt hat: 'Das wär so schön, wenn man das Heilige Grab mal wieder aufbauen könnte' und viele andere auch. Für die haben wir jetzt einen Herzenswunsch erfüllt. Und ich muss selbst sagen, als Mensch aus einer anderen Generation: ich bin auch sehr, sehr beeindruckt von dieser Darstellung: Sterben und Auferstehung von Jesus Christus", sagt Landrat Leo Schrell.

Das "Heilige Grab" in Unterliezheim kann täglich bis einschließlich Freitag, 22. April, besichtigt werden.