Was wird aus Caspar, Melchior und Balthasar im Corona-Jahr?

Normalerweise singen die Geschwister Eva, Klara, David und Pia ihr Lied an den Haustüren, als Könige verkleidet, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Dieses Jahr singt die Sternsingergruppe aus München-Solln - wie alle anderen Sternsinger in Deutschland auch – ihr Lied hauptsächlich zum Spaß zu Hause. Nur einmal vor der Kirche und einmal auf dem Wochenmarkt werden sie auftreten – mit Abstand, versteht sich. Singen an den Haustüren ist nicht erlaubt. Und sammeln auch nicht.

Sternsinger-Aktion komplett kontaktlos

Das sei natürlich schade, findet Eva und auch ihre Schwester Klara. Seit Jahren machen die Holzapfels bei der Aktion mit Begeisterung mit. Aber "es gibt ja auch viele ältere Leute und die sind gefährdet und darum machen wir das heuer nicht", erklären sie.

Komplett kontaktlos findet die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit dieses Mal statt. Sternsinger auf Distanz sozusagen. Das gab es noch nie in der 62-jährigen Geschichte der Aktion des katholischen Kindermissionswerks.

Heilige Drei Könige machen Segenssprüche online

Klara hat sich etwas einfallen lassen. Zusammen mit den anderen Sternsingern hat die 13-Jährige für den Pfarrverband Solln ein Video gemacht. Im Internet können sich die Menschen Caspar, Melchior und Balthasar anschauen und die traditionellen Segenssprüche dazu hören. "Jeder nimmt zu Hause bei sich eine Strophe auf und ich schneide das dann zusammen", sagt Klara.

Spenden kann man dieses Jahr online oder auch das Geld in der Pfarrei abgeben, berichtet Gemeindereferent Stefan Erhard. Auch für den traditionellen Jahressegen über der Haustür sei gesorgt: "Wir haben uns entschlossen, ein Segenspaket zu machen, mit Aufklebern oder Kreide für den Segen an der Haustür. Das Segenspaket wird am 6. Januar in der Kirche gesegnet und dann kann man es sich mitnehmen." Das hat das Kindermissionswerk für ganz Deutschland beschlossen und die Aktion dieses Jahr sogar bis zum 2. Februar, bis Mariä Lichtmess ausgeweitet.

Solidaritäts-Aktion für Kinder weltweit

In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto "Segen bringen. Segen sein. Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit". Und auch Kindern in Bayern werde geholfen, betonte der Augsburger Bischof Bertram Meier schon beim zentralen Aussendungsgottesdienst des Bistumes: "Es gibt auch Einsamkeit, seelische Not und Armut bei den Familien hier in Deutschland. Und mit eurem Dienst als Sternsinger zeigt ihr, dass es mit an uns liegt, dass die Botschaft von Weihnachten Wirklichkeit werden wird", so Bischof Meier.

"Bethlehem lebt. Bethlehem soll auch in Franken, Schwaben und Altbayern sein. Und dazu tragt ihr bei." Bischof Bertram Meier

Claudia Holzapfel begleitet ihre Kinder normalerweise zu den Türen, jedes Jahr in den Weihnachtsferien. Dieses Jahr durfte sie immerhin bei der zentralen Feier im Münchner Dom mit ihren Kindern dabei sein. Als Kind durfte sie selbst nicht mitmachen, erzählt sie. Sie sei das einzige evangelische Kind in einer Gemeinde in Oberbayern in den 1980er-Jahren gewesen und damals waren nur katholische Kinder zugelassen.

Katholische und evangelische Kinder - ohne schwarzen König

Heute ist die Sternsinger-Aktion für alle Kinder offen. Und noch etwas hat sich geändert - zumindest in Solln: Es wird kein Kind aus der Gruppe mehr als schwarzer König geschminkt. Ganz bewusst, wie Claudia Holzapfel erklärt: "Bei uns gibt es keine schwarzen und weißen Könige. Bei uns gibt es nur Kinder. Alle Kinder dürfen mitmachen, egal wo sie herkommen, dafür brauchen wir keine Schminke."

Träger der Aktion, die seit 1959 stattfindet, sind das Kindermissionswerk in Aachen und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. In 62 Jahren haben die Sternsinger insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro gesammelt. Mehr als 75.600 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden damit unterstützt. Im letzten Jahr sammelten die Sternsinger allein in den sieben bayerischen Diözesen knapp 14 Millionen Euro.

Aktion im Corona-Jahr ausnahmsweise bis 2. Februar

Ausnahmsweise geht die Aktion dieses Mal nicht nur bis Dreikönig, die Sternsinger-Aktion auf Distanz läuft bis zum 2. Februar. Damit will das Kindermissionswerk verhindern, dass es wegen der besonderen Situation zu einem Spendenrückgang kommt.

Die Süßigkeiten, die die Kinder normalerweise von den Menschen an den Haustüren bekommen, fallen in diesem Jahr allerdings weg.