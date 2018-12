Heilige Drei Könige bringen die erste Blockabfertigung 2019

Auch 2019 wird es auf der A93, der Inntaltautobahn, am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein Blockabfertigungen geben. Für das erste Halbjahr hat die Landesregierung in Tirol 17 Blockabfertigungen angekündigt – die erste für Montag, 7. Januar. Die weiteren um die Osterfeiertage, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam herum.

Blockabfertigung verursacht teilweise Rückstau bis auf A8

Große politische Verständigungen zwischen Bayern und Tirol hat es im Streit um die Blockabfertigungen zuletzt nicht mehr gegeben. Teilweise hatten diese einen Rückstau, der mehr als 20 Kilometer auf die A8 München-Salzburg zurückreichte, zur Folge.

Dritter Brenner-Gipfel wegen Lkw-Transitverkehr geplant

Einig sind sich alle, dass mehr Güter auf die Schiene sollen. Erst wurde davon gesprochen, die Rollende Landstraße wiederzubeleben, also Lastwagen per Bahn zu befördern. Inzwischen steht aber fest, dass hier eine schnelle Lösung nicht möglich ist – aus technischen und finanziellen Gründen. Lösungen werden weiter gesucht, wohl auch beim anstehenden dritten Brenner-Gipfel. Zu diesem lädt die EU ein; teilnehmen werden neben Deutschland, Bayern, Österreich und Tirol dann auch wieder Italien, Südtirol und Trentino.

Tirol will Lkw auch am frühen Samstagmorgen ausbremsen

Zusätzlich zu den ohnehin gültigen Nacht-, Wochenend- und Feiertagsfahrverboten sowie den zahlreichen Blockabfertigungen plant Tirol, dass an elf aufeinanderfolgenden Samstagen vom 5. Januar bis 16. März das Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen schon frühmorgens gelten soll. Bisher gilt das Wochenend-Lkw-Fahrverbot in ganz Österreich von Samstag 15 bis Sonntag 22 Uhr. Der entsprechende Antrag liegt beim Verkehrsministerium in Wien.