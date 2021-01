Heilige Drei Könige bringen auch Oberbayern Schnee

Oberbayern ist in der Nacht auf den Dreikönigstag zum Winterwunderland geworden. Bis ins Flachland fiel Schnee. Die Räum- und Streudienste sind seit den Morgenstunden im Einsatz.

Polizei rät, auf unnötige Fahrten zu verzichten

Auf den Straßen war die Lage aufgrund des Feiertags entsprechend ruhig – zudem galt ja bis 5 Uhr die Corona-bedingte Ausgangssperre. Auf schneeglatten Straßen sind dennoch mehrere Unfälle passiert. Zum Beispiel auf der A8 am Irschenberg, der A92 bei Freising und der A93 bei Brannenburg – laut Polizei aber alle mit weitgehend glimpflichem Ausgang. Kurz vor 9 Uhr wurde gemeldet, dass auf der B472 zwischen Fürstenfeldbruck und Grafrath ein Lkw quer steht. Ursache auch hier die winterlichen Straßenverhältnisse. Die Polizei rät deshalb, auf unnötige Fahrten zu verzichten.

Im Bahnverkehr scheint aktuell in Oberbayern alles nach Plan zu fahren. Weder DB Regio noch die Bayerische Regiobahn melden Störungen. Lediglich bei der Münchner S-Bahn gibt es eine Weichenstörung auf der Linie S8 bei Seefeld-Hechendorf.

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee

In der Nacht sind in Oberbayern in vielen Orten ein bis fünf Zentimeter Schnee gefallen. In Gertesried wurden heute Morgen fünf Zentimeter Schnee gemessen, in Oberhaching vier. In Wasserburg am Inn und Waakirchen hat es mehr geschneit, hier sind es elf Zentimeter Schnee, in Kreuth gar 15.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Heute schneit es tagsüber noch weiter, da können noch einmal drei bis zehn Zentimeter dazukommen, an den Alpen etwas mehr. Morgen beruhigt sich das Wetter wieder. Viele Wolken ziehen durch, es sind nur noch einzelne Schneeflocken möglich. An den Alpen lockern die Wolken auf und die Sonne soll zwischendurch rauskommen.