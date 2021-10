Heilige Corona - dem Geld, nicht der Pandemie gewidmet

"Müder Wanderer stehe still, mach bei St. Corona Rast. Dich im Gebet ihr fromm empfiehl, wenn du manch Kummer und Sorgen hast", ist auf der Außenwand der kleinen Kapelle im Wald im oberbayerischen Arget geschrieben. Die Farbe ist etwas ausgeblichen, blättert ab. Wer den Spruch lesen will, muss genau hinschauen. Kurz innehalten.

Neue Aufmerksamkeit durch Corona-Pandemie

Jahrelang hat das kaum jemand getan – bis zur Corona-Pandemie. Mit der hat die St. Corona-Kapelle eine ganze neue Bedeutung bekommen. Das hat auch Leonhard Krieg festgestellt, er ist seit Jahrzehnten Mesner hier. Seit eineinhalb Jahren würden mehr Menschen kommen, sagt er. Er will deshalb auch, dass es ordentlich aussieht.

Spinnweben wegmachen, den Opferstock leeren, abgebrannte Kerzen wegräumen. Dafür kommt Krieg jetzt mindestens einmal die Woche. Heute hat er aber etwas anderes vor: Die Corona-Kapelle wird winterfest gemacht. Die Außenwand, die zur asphaltierten Straße zeigt, wird mit Holz verkleidet.

Beschützerin vor Hagel und Wetterschlag und Patronin des Geldes

Seit fast zweihundert Jahren steht die Corona-Kapelle in Arget bei München. Im kleinen Vorraum, der für alle zugänglich ist, brennen Kerzen neben kleinen Engelsfiguren. Eine Tafel erzählt die Geschichte der Heiligen Corona, die mit 16 Jahren als Märtyrerin einen grausamen Tod gestorben sein soll. Sie gilt als Beschützerin vor Hagel- und Wetterschlag und Helferin in Geldangelegenheiten. Und seit neuestem eben auch als Patronin gegen Seuchen. Dafür kommen die Leute her. Früher hätten nur ein paar Kerzen hier gebrannt, erzählt Krieg. Inzwischen seien es viel mehr.

Ikone der Hl. Corona

Ein besonderes Schmuckstück der Corona-Kapelle ist für den normalen Besucher gar nicht sichtbar: Eine Ikone der Hl. Corona, ein Geschenk der Griechisch-Orthodoxen Allerheiligenkirche München. Versteckt hinter Schloss und Fenstergittern im Innenraum. Erzpriester Apostolos Malamoussis hat die Ikone zu Beginn der Pandemie in Auftrag gegeben, vor einer Woche hat er sie höchstpersönlich nach Arget gebracht. Und so verleiht jetzt eine orthodoxe Ikone der Heiligen Corona einer ehemals ziemlich vergessenen kleinen katholischen Kapelle im Wald neuen Glanz.

Pilger waren bisher noch keine da. Die kommen eher am Wochenende, sagt Mesner Krieg, als er gerade abschließen will. Doch dann steht plötzlich ein Ehepaar da, das von München aus zur Heiligen Corona gepilgert ist. Der Mesner lässt sie noch kurz in die Kapelle. Eine Premiere: Die Heilige Corona kannten sie vor der Pandemie nicht.