Heiligabend: Musik und Gesang auf dem Balkon - auch in Schwaben

Privatleute und Musikkapellen in Schwaben nehmen an der Aktion vom Bayerischen Musikrat teil: In Nördlingen stellen sich zum Beispiel die Mitglieder der Knabenkapelle auf Balkon, Terrasse oder ans Fenster und spielen zuerst „O du Fröhliche" und anschließend „Alle Jahre wieder“. In Günzach hofft Bruno Gantner auf viele Mitstreiter in der Musikkapelle Günzach, die wie er, ihr Instrument herausholen und um 15 Uhr mitspielen. Auch wer kein Instrument beherrscht, kann mitmachen: Texte und Noten zum Mitsingen gibt es auf den Internetseiten des Bayerischen Musikrats.

Flashmob: Singen und Musizieren im Freien

Zusätzlich zur Aktion des Musikrats, gibt es noch eine private Initiative. Für 21 Uhr hat der Kemptener Jürgen Lingg zu einem Flashmob aufgerufen: Jeder, der möchte, soll dann ins Freie treten und "Stille Nacht, Heilige Nacht" singen. Und um 22 Uhr läuten in ganz Bayern die Kirchenglocken.

Solidarität an Heiligabend - Musikrat will gemeinschaftliches Erlebnis schaffen

Der Bayerische Musikrat hat dazu auf, an Heiligabend gemeinsam ein Zeichen für Musik zu setzen. Zusammen zu musizieren und zu singen sei dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht einfach gewesen, teilte der Musikrat mit. Man rufe nun mit der Aktion zu Solidarität auf und wolle so ein gemeinschaftliches Musikerlebnis schaffen. Am 24. Dezember um 15 Uhr sollen sich daher möglichst viele Menschen auf ihren Balkon oder auch an ein offenes Fenster stellen und zuerst "Alle Jahre wieder" und dann "O du fröhliche" spielen.