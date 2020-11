Heilerziehungspfleger während Corona: Dienst rund um die Uhr

Seit 15 Jahren arbeitet Hans Mangstl in der Michael-Gruppe der Stiftung Attl bei Wasserburg. Sein Job sei es, dafür zu sorgen, dass es den Männern mit Behinderung gut geht, erzählt er. Das mache Spaß und viel Sinn, sei aber auch eine Herausforderung. Speziell in diesen Zeiten. Denn vor Corona waren sechs der zehn Bewohner der Michael-Gruppe in den Behindertenwerkstätten tätig. Sie gingen tagsüber in die Arbeit. Seit dem Lockdown im März fällt die Arbeit zumindest teilweise weg. Hans Mangstl und seine Kolleginnen hatten und haben also wochenlang alle zehn Männer auf der Wohngruppe, 24 Stunden, ohne Unterbrechung.

Heilerziehungspfleger mit Leidenschaft

Der 46-Jährige liebt seinen Job, das merkt man ihm deutlich an. Er ist positiv eingestellt. Eine gute Stimmung in der Gruppe und in seinem Team ist ihm besonders wichtig. Auch jetzt, mitten in der zweiten Corona-Welle, lässt sich der 46-Jährige nicht unterkriegen. Als Gruppenleiter trägt er die Verantwortung nicht nur für seine zehn Bewohner, sondern auch für seine 12 Mitarbeiterinnen. Auch bei einigen von ihnen bemerke er Ängste, Sorgen. Keine wolle das Virus in die Wohngruppe hineintragen. Keine wolle sich selbst anstecken. Und doch jederzeit für die Bewohner da sein.

365 Tage im Jahr

Denn die Dienstpläne müssen gefüllt werden. Von 6 bis 21 Uhr, 365 Tage im Jahr müssen Hans Mangstl und sein Team die Betreuung ihrer Bewohner sicherstellen. Es gehe ja schließlich um Menschen, betont Mangstl. Wenn ein Schreibtisch mal unbesetzt bleibe, dann stapele sich halt die Arbeit und könne später abgearbeitet werden. In seinem Job sei das nie möglich. Die Männer müssen nicht nur geduscht, gebadet, gefüttert, unterhalten und medizinisch betreut werden. So oft es geht, ist Hans Mangstl mit ihnen auch draußen unterwegs. Wenigstens auf dem stiftungseigenen Gelände. Denn Bewegung und frische Luft tun nicht nur in diesen Zeiten gut. Der Spielplatz sei selbstverständlich keine Alternative für heiß geliebte Veranstaltungen wie das Attler Herbstfest oder die Rosenheimer Wiesn, aber die Männer sollen ja auch in diesen Zeiten sinnvoll beschäftigt werden.

Die Betreuer gehen aus

Bei der Michael-Gruppe gibt es bisher kein Problem, alle Dienste zu besetzen. Bei anderen der insgesamt 52 Wohngruppen der Stiftung Attl sieht es zurzeit aber nicht so rosig aus. Jede Woche sei mindestens eine Gruppe manchmal gar nicht besetzt, erzählt Hans Mangstl. Da sei Solidarität gefragt. Er und seine Mitarbeiterinnen haben auch schon ausgeholfen, in anderen Wohngruppen. Was eine umso größere Herausforderung ist, da sie die Menschen mit Behinderung dort ja maximal vom Sehen kennen.

Weihnachtszeit könnte eng werden

15 Betreuungsstellen würde Stiftungsvorstand Jonas Glonegger gerne sofort besetzen. Doch das ist nicht möglich, es gibt kein Personal. Die Weihnachtszeit könne ganz schön eng werden, befürchtet der Vorstand. "Da müssen wir jetzt miteinander durch". Die Rückmeldung aus der Belegschaft sei aber weitgehend positiv. "Des schaff' ma scho', da steh' ma z'amm", so die Einstellung der meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So sieht das auch Hans Mangstl. Vom unsichtbaren Feind Corona, der den Menschen mit Behinderung so schwer zu erklären sei, wolle er sich nicht unterkriegen lassen.

Sein Wunsch wäre: Ein Schnelltest, der zu 100 Prozent funktioniert. Denn der würde ihm selbst, seinen Mitarbeiterinnen und auch allen anderen Bewohnern und der Belegschaft in Attl in diesem Winter viele Tage an nervenzehrender Gruppenquarantäne ersparen.