Heilen mit Hunden: Tiergestützte Therapie am Klinikum Nürnberg

Selten waren Hunde wohl so brav: Kein Mucks ist zu hören von den beiden. Kein Bellen, kein Knurren. Bruno, der braune Golden Retriever und Fiesta, der kleine weiße Mischling, sind eben sehr gut ausgebildet. Bruno und Fiesta kommen am Klinikum Nürnberg als Therapiehunde in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Einsatz. Zumindest ansatzweise neues Terrain für die Vierbeiner.

Ruhig sitzen sie neben ihrem Hundetrainer, warten hechelnd auf die erste Patientin. Die Tiere dürfen nicht rein ins Klinikum, die Therapiesitzung wird auf einer Art kleinem Sportplatz auf dem Gelände abgehalten.

Therapiehund Bruno als "Eisbrecher"

Bruno ist ausgebildeter Behinderten-Begleithund. Bei seinem neuen Einsatz soll er Patientin Felicitas helfen, sich mehr zu öffnen. Die 15-Jährige macht gerade eine Therapie in der Tagesklinik, neigt zu Depressionen. Bruno kennt sie schon von der ersten Sitzung. Die Chemie zwischen Hund und Patientin stimmt. Psychologin Andrea Balint sieht das Tier als eine Art "Eisbrecher" zwischen Felicitas und ihr, der Therapeutin. Über die Interaktion mit dem Hund wird Vertrauen aufgebaut. Eine Bindung entsteht, die intensiveren Zugang zu der Jugendlichen möglich macht.

"Bruno, komm!"

Im Augenschein des Hundetrainers gibt die Psychologin die Anweisungen. Felicitas soll mit dem angeleinten Hund einen Hindernissparcour durchlaufen. Dabei muss sie klare Kommandos geben, sich gegenüber dem Hund behaupten und auch mal Rückschläge hinnehmen, ohne gleich hinzuschmeißen. Daraus soll die 15-Jährige Erfahrungen und Erfolgserlebnisse sammeln, die sie später auf Lebensbereiche übertragen kann, in denen sie sonst Probleme hat, erklärt Psychologin Andrea Balint.

Mehr Selbstbewusstsein

Felicitas meistert die gestellte Herausforderung bestens. Obwohl sie selbst noch nie ein Haustier hatte, scheint es zwischen ihr und dem Hund eine gute Verbindung zu geben. Selbst mit verbundenen Augen kommt Felicitas mit Bruno fast ohne Stoppen an den Hindernissen vorbei. Schon nach nur zwei Therapie-Sitzungen mit Hund Bruno glaubt die Schülerin Fortschritte festzustellen.

Der Hund beruhige sie, tue ihr gut, stärke ihr Selbstbewusstsein, sagt sie. Felicitas freut sich auf jeden Fall auf weitere Termine mit Bruno. Am liebsten würde sie sogar ein Praktikum beim Hundetrainer folgen lassen.

Fiesta zum "Runterkommen"

Die sechsjährige Emma ist ganz anders als Felicitas. Ein kleiner, blonder Wildfang und ein wenig hyperaktiv. Oft muss sie eher gebremst werden. Für ihre Therapie kommt deshalb Fiesta zum Einsatz, der adäquate Hund für das jeweilige Kind in der Behandlung sozusagen. So ist das Konzept. Hundetrainer Oliver Ludwig spricht sich im Vorfeld mit den Therapeuten ab. Er hat mehrere ausgebildete Therapiehunde in seiner Kartei.

Emma und Fiesta passen jedenfalls gut zusammen. Selbst einfaches Streicheln hat schon einen positiven Effekt, wie Psychologin Andrea Balint feststellt. Die kleine Emma wird in der Anwesenheit des Tieres schnell ruhiger, kann sich länger konzentrieren und lässt sich inhaltlich auch auf schwierigere Themen ein.

Keine Spenden, keine Hunde

Die sogenannte tiergestützte Therapie ist neu am Klinikum Nürnberg, finanziert wird sie ausschließlich über Spendengelder. Auf sechs Monate ist das Projekt derzeit angelegt. Die erste Bilanz fällt durchweg positiv aus. Andreas Beck, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie im Kindes- und Jugendalter, sieht erste positive Effekte in der Behandlung der "kleinen Patienten". Längerfristige Aussagen könne er aber noch nicht treffen. Die tiergestützte Therapie sei noch keine Standardbehandlung. Ohne weitere Spenden könne dieses Zusatzangebot dauerhaft wohl nicht angeboten werden. Aber zumindest die Nachfrage wäre definitiv vorhanden.