Heilbäder fordern: Bund soll auf Steuer-Nachzahlungen verzichten

Den 48 bayerischen Heilbädern und Kurorten in Bayern drohen für die Jahre 2018 bis 2021 Umsatzsteuernachzahlungen von über zehn Millionen Euro. Das bestätigt der Vorsitzende des Bayerischen Heilbäderverbands (BHV) und Landrat des Landkreises Wunsiedel, Peter Berek. "Das bedroht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Heilbäder und Kurorte, Investitionen sind damit nicht mehr zu leisten", heißt es in einer Resolution, die der BHV jetzt bei seiner Frühjahrstagung verabschiedet hat. Darin fordert der BHV den Bund dazu auf, auf Umsatzsteuer-Nachzahlungen von den Heilbädern zu verzichten.

BHV: Heilbäder und Kurorte in schwieriger Lage

Berek verweist in einer Pressemitteilung auf die ohnehin schwierige Lage der Heilbäder und Kurorte in Bayern. "Wir wurden durch die Corona-Pandemie schwer getroffen. Zwei Lockdowns und massive Zugangsbeschränkungen durch die Corona-Regeln stellen die Betreiber von Bädern und Thermen vor massive finanzielle Probleme", wird Berek zitiert. In den Jahren 2020 und 2021 habe der Kaufkraftzufluss der Heilbäder und Kurorte um je eine halbe Milliarde Euro pro Jahr unter dem von 2019 gelegen. "Wir haben also nicht nur mit Rückzahlungen, sondern auch mit massiven Umsatzausfällen zu kämpfen. Jetzt kommen noch die steigenden Energiepreise hinzu", so der BHV-Vorsitzende.

Das bestätigt auch Sylvie Thomann, die Kurdirektorin von Bad Kissingen, gegenüber BR24. "Für unsere Branche waren es sehr schwierige Jahre", sagt Thomann. Die klassische Vorsorge-Kur gehört jetzt zwar wieder zu den Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Doch die Nachfrage ist laut Thomann wegen Corona noch immer verhalten.

Heilbäder fordern Reform des Umsatzsteuer-Rechts

Was der BHV in seiner Resolution außerdem fordert, ist eine grundsätzliche Reform des Umsatzsteuer-Rechts. Laut dem Verband müssten die Gesetze so geändert werden, dass ein Vorsteuerabzug für alle Investitionen der Heilbäder und Kurorte in ihre Infrastruktur ermöglicht wird. Die Begründung: Investitionen seien notwendig, um die "Prädikatisierung als Heilbad oder Kurort zu halten oder zu erlangen". Heilbäder und Kurorte seien auf die Prädikatisierung angewiesen. Sie lebten vom Gesundheitstourismus, in vielen Kommunen vor allem im ländlichen Raum gebe es kaum Einnahmen aus der Gewerbesteuer, heißt es vom BHV.

Kurorten drohen millionenschwere Nachzahlungen

An die Bayerische Staatsregierung appelliert der Verband, dringend weitere Initiativen über den Bundesrat zu ergreifen. Laut dem BHV hatte der Bundesfinanzhof 2017 entschieden, dass Kurortgemeinden für Investitionen in Einrichtungen, die nicht nur für Kurgäste, sondern öffentlich zugänglich sind, entgegen bisheriger Auffassung keinen Vorsteuerabzug vornehmen dürfen. 2021 hatte das Bundesfinanzministerium das Urteil umgesetzt. Deshalb drohen den Heilbädern und Kurorten nun millionenschwere Nachzahlungen.