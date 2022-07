"Das blaue Wunder": Heidelbeeren zum Selberpflücken

Pflegeleichte Heidelbeer-Pflanzen

Die Büsche wurden in Waldboden gepflanzt und alle sechs Stunden mit einer fest installierten Bewässerungsanlage gegossen und gedüngt. Allerdings brauchen die Pflanzen wegen des Waldbodens nur sehr wenig Dünger, erklärt Birgit Frieß. Überhaupt seien die Heidelbeeren relativ pflegeleicht. Sie müssten einmal im Jahr geschnitten werden, dann würden die Beeren größer, so die 47-Jährige. Bei den Büschen handelt sich außerdem um eine Dauerkultur. Bei Familie Frieß ist die 1,3 Hektar große Plantage auf 40 Jahre angelegt.

Weniger Schwarzbeeren im Wald wegen Trockenheit

Brigit Frieß steht in ihrer Holzhütte auf der Plantage und kümmert sich um die Kundschaft. Sie verteilt Eimer, erklärt was wie viel kostet und wo gepflückt werden kann. Viele Kundinnen und Kunden verbinden mit den Heidelbeeren Kindheitserinnerungen, erzählt Brigit Frieß. Früher seien die Kunden in den Wald gegangen, um Schwarzbeeren zu pflücken. Die Schwarzbeeren im Wald würden aber immer weniger, berichtet sie. Es sei einfach zu trocken.

Viele Vitamine und Mineralien in Heidelbeeren

Die Kulturheidelbeere unterscheide sich aber ein wenig von den Wald-Schwarzbeeren, so Birgit Frieß. Sie ist größer, fester und das Fruchtfleisch ist weiß, erklärt die 47-Jährige. Aber gesund ist die Heidel-, Blau- oder Schwarzbeere in jeder Form. Sie hat viele Vitamine und Mineralien, berichtet Birgit Frieß. Deshalb würden sie auch oft das "blaue Wunder" genannt. Aber die Kundinnen und Kunden auf der Plantage kommen vor allem, weil ihnen die Heidelbeeren einfach schmecken.