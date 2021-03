"Heidelbeer-Mafia" macht Schwabacher Stadtförster Sorgen

Trommelnde Spechte, zwitschernde Zaunkönige – im Erholungswald Brünst bei Schwabach fühlen sich nicht nur die Vögel wohl. Seit 28 Jahren ist Thomas Knotz hier der Stadtförster. Seine insgesamt 300 Hektar kennt er wie kein anderer. Doch seit Kurzem hat er im Revier immer mal wieder Besuch von Heidelbeerstrauch-Sammlern. Die "Heidelbeer-Mafia" gräbt Heidelbeersträucher aus und nimmt sie mit.

Mit Schneidewerkzeugen im Wald unterwegs: die "Heidelbeer-Mafia"

Zuletzt waren sie vor zwei Wochen zugange, erzählt der 57-Jährige, angereist mit einem Bus. "Sechs, sieben Menschen kommen raus mit dem Rucksack. Sie haben ihre Schneidewerkzeuge dabei und sind dann unterwegs." Dass der Waldbesitzer ihnen eine Erlaubnis geben muss und wo sie überhaupt sammeln dürfen, wüssten die eifrigen Heidelbeerstrauch-Sammler oftmals gar nicht. Sie seien froh, "wenn sie bei Regen und eiskaltem Wetter ihre Pflanzen gesammelt haben und abends ein Transporter kommt und die Sachen einlädt."

Heidelbeer-Sträucher kommen in Sträuße und Gestecke

Das hübsche Pflanzengrün ist begehrt. Floristen und Gärtnereien binden es gern in Ostersträuße und -gestecke. Im Naturschutzrecht steht, dass das Kraut zwar aus dem Wald entnommen werden darf, aber nur nachhaltig. Deshalb brauchen die gewerblichen Pflücker außer einer Erlaubnis vom Waldbesitzer auch eine von der zuständigen Behörde. Das ist in Schwabach das Umweltschutzamt. Dessen Leiter Markus Baumeister erklärt, dass gewerblichen Sammlern auch eine Erlaubnis erteilt worden sei. "Die steht aber auch immer unter dem Vorbehalt, dass sich die Sammler mit dem Grundstückseigentümer in Verbindung setzen und mit dem abstimmen. Und das ist hier offenbar leider nicht geschehen."

"Heidelbeer-Mafia" drohen Konsequenzen

Den Pflückern könnten nun Konsequenzen drohen. Die Erlaubnis, so der Amtsleiter weiter, galt nur für die Monate Januar und Februar. Im März dürfen die Sammler gar nicht mehr unterwegs sein. Und: Heidekrautgewächse gebe es im Schwabacher Stadtwald glücklicherweise in ausreichender Zahl.