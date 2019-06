Heftiges Unwetter über München

Schwere Unwetter in Schwaben

Andere Regionen in Bayern haben die Gewitterfront bereits hinter sich gebracht - etwa Regensburg, wo es am frühen Samstagnachmittag prasselte. Noch stärker hat es Schwaben getroffen. Hier haben Unwetter und Starkregen zu vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen geführt. Es habe aber nur wenige Unfälle gegeben, hieß es von der Polizei.

Der Sonntag wird meist schön - dann kommt die Hitzewelle

Schon zu Beginn des Wochenendes hatte es sich bayernweit abgekühlt. Vielerorts war der Himmel stark bewölkt und es regnete.

Am Sonntag soll es im Freistaat aber wieder deutlich wärmer werden. Am Montag zeigt das Thermometer voraussichtlich zwischen 28 und 33 Grad in Unterfranken. Für Mittwoch und Donnerstag erwarten die Meteorologe den Höhepunkt der Hitzewelle mit bis zu 38 Grad in Nordbayern. In einigen Orten werden voraussichtlich bisherige Rekordwerte für den Juni gebrochen, sagte ein Sprecher der Behörde.

Noch heftigere Unwetter in der Schweiz und in Norditalien

Starkregen, Hagel und Überschwemmungen haben am Samstag den Westen der Schweiz sowie Norditalien heimgesucht. In Mailand, Turin, Bologna und Modena gab es große Schäden, Dutzende Menschen wurden bei Hagel verletzt. Im Schweizer Kanton Neuenburg trat ein Bach zwischen Dombresson und Villiers über die Ufer und trug Dutzende Autos davon. Mehrere Menschen waren in ihren Auto gefangen und mussten aus den im Bachbett liegenden Fahrzeugen geborgen werden.

Nach Angaben der Polizei wurden vier Menschen verletzt, einer davon schwer. In Dombresson standen die Straßen mehr als einen Meter unter Wasser.