Unwetter in der Oberpfalz: elf Verletzte und ein Blitzeinschlag

Am Sonntagnachmittag und am frühen Abend hat es in großen Teilen der Oberpfalz aufgrund von Starkregen zahlreiche Einsätze bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gegeben. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Elf Verletzte bei 23 Unfällen

Die Einsatzkräfte wurden zu insgesamt 75 Einsätzen gerufen. Betroffen waren die Landkreise Neumarkt in der Oberpfalz, Weiden, Amberg-Sulzbach, Schwandorf sowie vor allem der nördliche Landkreis Regensburg. Wie die Polizei mitteilt, wurden elf Personen bei 23 Unfällen verletzt - sie ereigneten sich fast ausschließlich auf der A3, A6 und A93.

Bei rund 50 unwetterbedingten Einsätzen ging es überwiegend um überflutete Straßen und Wasser im Kellern. Einmal musste die Feuerwehr einen umgefallenen Baum von der Straße entfernen. Ein weiterer umgefallener Baum beschädigte im Bereich von Regenstauf im Kreis Regensburg eine Stromleitung. Diese wird erst im Laufe des Montags repariert. Zu Stromausfällen in Haushalten kam es laut Polizei jedoch nicht.

Blitz setzt Dachstuhl in Brand

Durch einen Blitzeinschlag kam es zu einem Dachstuhlbrand in Burglengenfeld im Kreis Schwandorf. Dabei entstand nach ersten Einschätzungen ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 22.15 Uhr beruhigte sich die Wetterlage.