Heftiges Unwetter: Riesige Hagelkörner und Sturzfluten

Totalschaden in Schreinerei in Bodenmais

In einer Schreinerei mit 15 Beschäftigten in Bodenmais steht seit dem Gewitterhagel in der Nacht der gesamte Betrieb. Das Büro mit Bauunterlagen, Rechnern und vielem mehr stand 1,70 Meter hoch unter Wasser. Türen wurden durch die Sturzflut , die einen Hang herunterkam, herausgedrückt - ein Totalschaden entstand. Die Werkstatt und das Holzlager standen 30 Zentimeter tief unter Wasser.

Augsburg: Blitz löst Glockenläuten aus

In Augsburg hat ein Blitz die Elektronik der Sankt-Thomas-Kirche durcheinandergebracht. Die Glocken läuteten eine Stunde lang durch. "Wie wenn Sonntags die Kirche läutet", heißt es von der zuständigen Polizei. Viele Leute hätten deswegen in der Nacht angerufen. Um 23 Uhr gings los und dauerte etwa bis Mitternacht. Vermutlich war ein Blitz Schuld an der Fehlfunktion, sagt die Polizei.

Der Deutsche Wetterdienst hatte im Verlauf des Montagabends vor Unwettern mit zum Teil extremen Gewittern, heftigem Starkregen und Windböen gewarnt.