Heftiger Streit: Pulsmesser löst Polizeieinsatz aus

Ein junges Paar ist bei Hohenburg in der Oberpfalz derart in Streit geraten, dass ein Pulsmesser am Arm der Frau Alarm ausgelöst hat. Dieser wurde direkt an den Rettungsdienst weitergeleitet. Und letztlich rückte die Polizei aus.