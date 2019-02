Heftiger Dachstuhlbrand in Pegnitz: Löscharbeiten dauern an

Heute in den frühen Morgenstunden ist in einem Wohn- und Geschäftshaus in Pegnitz im Landkreis Bayreuth ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrmänner sind voraussichtlich noch mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Derzeit suchen sie nach Glutnestern, um ein erneutes Ausbrechen des Feuers und ein Übergreifen auf umliegende Häuser zu vermeiden.

"Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und hat das Feuer unter Kontrolle. Aber die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern." Thomas Neumert, Sprecher der oberfränkischen Polizei

Polizei rettet Familie mit Baby

Gegen 4.00 Uhr hatten Nachbarn das Feuer im Dachgeschoss eines dreistöckigen Hauses im Böllgraben bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits offene Flammen aus dem Dach. Eine Familie mit Baby und ein weiterer Bewohner schliefen zu dem Zeitpunkt noch. Sie wurden von der Polizei geweckt und in Sicherheit gebracht.

Ursache des Feuers in Pegnitz noch nicht bekannt

Ein 75-jähriger Bewohner wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei will nun herausfinden, wie das Feuer entstanden ist. Der Sachschaden wird hoch sein, ist aber derzeit noch nicht bekannt. In dem Gebäude sind zwei Wohnungen im Dachgeschoss. In den unteren Stockwerken sind Geschäfte und Arztpraxen untergebracht.