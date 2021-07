Heftige Regenfälle fluten Straßen in Unterfranken

Nachdem im Laufe des Tages der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettern in weiten Teilen Bayerns gewarnt hatte, sind in Unterfranken schwere Gewitter niedergegangen. In Eibelstadt etwa, im Landkreis Würzburg, kam es zu einem kurzen aber heftigen Regenfall. Innerhalb kürzester Zeit stand Wasser auf der Straße, Gullideckel wurden nach oben gedrückt.

Im Landkreis Haßberge führte das Unwetter ebenfalls zu vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen, so etwa in Theres und Knetzgau. Dort ist das Technische Hilfswerk im Einsatz. Insgesamt berichtet die Integrierte Leitstelle Schweinfurt, die für den Landkreis Haßberge zuständig ist, von rund 70 Einsätzen.

Unfälle wegen Aquaplaning

Insgesamt blieb die Lage laut Polizeipräsidium Unterfranken aber verhältnismäßig ruhig. Durch heftige Regenschauer sei es jedoch auf den Autobahnen in Folge von Aquaplaning zu Unfällen gekommen. Auch seien einzelne Bäume auf Straßen gefallen.