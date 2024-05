Heftige Gewitter über Bayern erwartet

Nach dem langen Pfingstwochenende werden in Bayern Gewitter mit Hagel erwartet. Am Montagabend beginnen die Gewitter mit örtlichem Starkregen vor allem an den Alpen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Hagelkörner können dabei im Durchmesser bis zu zwei Zentimeter groß werden.

Starkregen von Niederbayern bis Unterfranken

Der Dienstag beginnt zunächst stark bewölkt. Nur vereinzelt zeigt sich die Sonne im Norden und Osten des Freistaats. Nachmittags breiten sich dann die Gewitter mit Starkregen von Niederbayern bis Unterfranken aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 Grad im Allgäu – ansonsten zwischen 21 und 24 Grad.

In der Nacht bleibt es weitestgehend regnerisch. Am Mittwoch dominieren anfangs Wolken das Wettergeschehen. Gebietsweise sind auch Schauer möglich und an den Alpen gibt es ein geringes Gewitterrisiko. Die Höchstwerte sinken leicht auf 17 bis 21 Grad.

Banges Warten im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Während die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz noch mit Aufräumen beschäftigt sind, drohen auch dort ab Dienstag wieder heftige Gewitter. Die Hochwasserlage hatte in Saarbrücken ein Todesopfer gefordert. Bei einem Rettungseinsatz war eine Frau verletzt worden und später an den Folgen gestorben.