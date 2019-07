Heftige Gewitter im Süden Bayerns halten Feuerwehren in Atem

Im Kelheim brachte das Gewitter kräftigen Hagel, dort waren Straßen, Felder, Keller und auch Unterführungen überschwemmt. Auch im Landkreis Weilheim-Schongau musste die Feuerwehr vollgelaufene Keller leerpumpen.

Füssen: Blitz schlägt in Gebäude ein

In Füssen im Allgäu schlug der Blitz in ein Gebäude ein; zwei Frauen wurden mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. In Peißenberg kippte ein Strommast auf ein Auto. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Im Raum Regensburg stürzten mehrere Bäume um.

Im Lattengebirge bei Bad Reichenhall waren Feuerwehren damit beschäftigt, nach einem Blitzeinschlag in einen Baum einen Waldbrand zu verhindern. Ein Hubschrauber brachte Wasser per Außenlast-Behälter und löschte aus der Luft. Im oberbayerischen Böbing musste das Löschen eines Waldbrandes wegen des Unwetters zeitweise unterbrochen werden.

Weitere Gewitter heute im Alpenraum

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Montag für Südbayern immer wieder vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen gewarnt. Oft waren die Unwetter dann regional sehr heftig – während das Gewitter an anderen Orten vorbeizog. Heute muss insbesondere im Alpenraum weiterhin mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.