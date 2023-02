Hebammenstudium: Vorteile für Wissenschaft und Praxis

Erster Studienjahrgang macht Abschluss

Die Professorin ist selbst studierte Hebamme, unterrichtet an der OTH Regensburg und baut den Studiengang mit auf. Die Hochschule ist einer der ersten Standorte in Bayern, die bereits 2019 im Modell den Studiengang Hebammenkunde startete. Mittlerweile schließt der erste Jahrgang erfolgreich das Studium ab und die ersten studierten Hebammen werden in die Praxis entlassen.

In Bayern gibt es mittlerweile viele Studienstandorte. Das Problem: Die Unis und Hochschulen brauchen Kooperationspartner, also Kliniken, die den praktischen Teil übernehmen. Aktuell können 30 Interessierte pro Jahrgang an der OTH immatrikuliert werden, 15 Kliniken arbeiten mit der Hochschule zusammen.

Zwei Studentinnen am Innklinikum Altötting

Ein Kooperationspartner ist das Innklinikum in Altötting. Praxisanleiterin und Hebamme Levke Sahm setzte sich mit ihrem Team gut eineinhalb Jahre dafür ein, dass es zu einer Zusammenarbeit kommt. "Wir haben ein wahnsinniges Nachwuchsproblem und dann haben wir uns überlegt: Was können wir machen?", erzählt Sahm. "Es werden Praxiseinsatzorte gesucht, wollen wir nicht von Anfang an Teil davon sein?"

Die Kooperation ist ein bürokratischer Aufwand. Auch inhaltlich müssen die Hebammen alles selbst erarbeiten, Vorgaben gibt es noch nicht. Alles erfolgt in enger Absprache mit der Hochschule Levke Sahm ließ sich mit ihrer Kollegin in 300 Stunden zur Praxisanleiterin weiterbilden. Nun durfte das hebammen-Team die beiden ersten Studentinnen am Innklinikum begrüßen. Die beiden angehenden Hebammen sind nun seitens des Klinikums angestellt und bekommen auch ein Gehalt bezahlt.

"Wenn wir mitreden wollen, müssen wir wissenschaftlich arbeiten"

Hebamme Levke Sahm studierte selbst in Stockholm. Für sie hat die Akademisierung einen großen Mehrwert. Allein für die internationale Anerkennung gehe es nicht ohne Bachelor im Ausland, sagt Sahm. Aber noch viel wichtiger sei die wissenschaftliche Komponente. "Dass man sich fragt: Ist das eigentlich so richtig, wie wir das machen über all die Jahre? Oder müssten wir das nochmal untersuchen? Und vor allem: Dass wir Hebammen mitreden können, dass wir mit in den Entscheidungen dabei sind, wie wir Geburtshilfe künftig gestalten wollen. Wenn wir mitreden wollen, dann müssen wir wissenschaftlich arbeiten.“

20 Geburten in fünf Wochen

Die beiden Studentinnen, Saskia Alt und Katharina Sprenger, haben mittlerweile ihren ersten Praxisteil am Innklinikum absolviert. Das Aufgabenspektrum war sehr vielfältig, von Herzfrequenz abhören, Wehenschreiber bedienen, aber auch bei den ersten Untersuchungen von Neugeborenen dabei sein. "Wir durften sie anziehen, bisschen das Handling lernen, das ist schon sehr cool", erzählt Saskia Alt.

Besonders waren für beide Studentinnen die ersten Geburten. Beide sind sich einig: Nach der ersten Geburt weiß man genau, ob man diesen Beruf wirklich ergreifen will oder nicht. "Das ist schon ein krasses Erlebnis, deswegen ist es wichtig, sich das einmal anzuschauen", sagt Katharina Sprenger. Insgesamt 20 Geburten durften die beiden Studierenden mitbegleiten. Für Saskia Alt immer noch ein ganz besonderes Ereignis: "Der Moment, wenn das Kind dann da ist und anfängt zu schreien, und plötzlich sind alle erleichtert. Alle freuen sich, es ist so eine Erleichterung, die durch den Raum schwappt."