05.10.2021, 05:51 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Hebammen-Studium in Oberfranken startet

In Oberfranken beginnen 30 junge Frauen einen neuen Studiengang: Hebammenkunde. Die Hochschule Coburg bietet das duale Studium in Kooperation mit neun Kliniken in der Region an.