25.11.2018, 12:19 Uhr

Hebammen-Studiengang in München, Landshut und Regensburg

In Zukunft können sich junge Menschen an Hochschulen in München, Landshut und Regensburg zu Geburtshelfern ausbilden lassen. Das hat Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler bekannt gegeben.