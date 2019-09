Hebammen begrüßen 5.000 Euro Niederlassungsprämie in Bayern

In der Hebammenschule Augsburg ist alles bereit für den neuen Jahrgang. Claudia Dachs, die Leiterin der Hebammenschule auf dem Gelände der Uniklinik Augsburg freut sich, dass 21 neue Hebammenschülerinnen ihre dreijährige Ausbildung beginnen.

"Ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen"

Die 24-jährige Alisha Lichtenberg hat ihre Ausbildung seit ein paar Tagen hinter sich – und käme nun für die Niederlassungsprämie des Freistaats in Frage. Lichtenberg schwärmt von ihrem Beruf: "Ich sag' immer, wir alle sind die Wunder dieser Welt. Und mit dem Gedanken aufzustehen, ich werde heute ein Wunder erleben, das will doch jeder. Ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, wie jeden Tag bei einem Wunder dabei zu sein."

Rahmenbedingung für Hebammen verbessern

Um den Beruf finanziell attraktiver zu machen, fördert Bayern Hebammen nun mit einer Niederlassungsprämie. Einmalig 5.000 Euro können Hebammen beantragen, die sich in Bayern selbständig machen. Antragsberechtigt sind auch angestellte Hebammen, die zusätzlich freiberuflich arbeiten wollen.

Haftpflichtprämie ist hohe Belastung

Claudia Dachs, die Leiterin der Hebammenschule Augsburg, hält die Niederlassungsprämie für eine interessante Anschubfinanzierung. Dachs verweist auf die hohe Zahl von Hebammen, die ihren Beruf aufgrund der hohen Haftpflichtprämien an den Nagel gehängt haben. Nach ihren Angaben geht es um rund 8.000 Euro pro Jahr. Die Schulleiterin meint: "Also es gibt sicher Kolleginnen, die man wieder, ich würde mal sagen, reanimieren kann."

Niederlassungsprämie als Anschubfinanzierung

Die 24-Jährige Alisha Lichtenberg möchte noch einige Jahre in einem Angestelltenverhältnis Erfahrung sammeln. Doch sie sagt, irgendwann wolle wohl jede Hebamme in die Freiberuflichkeit gehen. Für sie selbst sei es das höchste Ziel. "Da sind die 5.000 Euro ein toller Startschuss, wo ich sagen kann, ich werde unterstützt von Bayern und muss mir keine Sorgen um den finanziellen Einstieg in die Freiberuflichkeit machen", erklärt die junge Hebamme.