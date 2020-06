Havariertes Güterschiff blockiert Main

Der Kapitän ist gestern mit seinem Güterschiff aus der Werft herausgefahren und hat die Triebwerke offenbar in die falsche Richtung gelenkt. Daraufhin hat sich das Schiff gedreht, also quer zur Fahrrinne gestellt, und fuhr sich auf einer Untiefe fest. Bei dem Versuch, davon freizukommen, ist es mit einem anderen Schiff zusammengestoßen. Das teilt die Wasserschutzpolizei Aschaffenburg heute mit. Im Straßenverkehr wäre es wohl nur ein kleiner Rums gewesen, so der zuständige Polizist. Aber auf einer Wasserstraße wie dem Main hat das größere Auswirkungen.

Gestiegener Wasserstand hilft havariertem Schiff

Nach der Havarie zwischen den beiden Schiffen stellte sich das verursachende Schiff aufgrund der Strömung quer über den Main, so dass es mit dem Heck auf Grund lief und aus eigener Kraft nicht mehr freikam. Ein anderes Güterschiff versuchte vergebens das festgefahrene Schiff freizuschleppen, was jedoch nicht gelang. Erste eine Stunde später, führte ein inzwischen gestiegener Wasserspiegel dazu, dass das Schiff wieder flott wurde.

Rund 4.000 Euro Sachschaden

Bei dem Zusammenstoß ist glücklicherweise weder Wasser in eines der Schiffe eingedrungen noch ist Treibstoff ausgelaufen. Den entstandenen Sachschaden am Güterschiff, welches den Unfall herbeiführte, schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Am zweiten Schiff entstand kein nennenswerter Schaden, so die Polizei. Der Kapitän hat sich selbst so über seinen Fehler geärgert, dass er mit Herzproblemen vom Rettungsdienst behandelt werden musste.

