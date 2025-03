Hauzenberger Pfarrer: Kein Anfangsverdacht - Streit dauert an

Der Kirchenstreit von Hauzenberg im Kreis Passau hält an. Das Bistum wirft dem dortigen Pfarrer schwerwiegendes Fehlverhalten in der Jugendarbeit vor. Es soll um Alkohol-Exzesse mit Minderjährigen gehen. So soll der Pfarrer beispielsweise auf einer kirchlichen Freizeit 18 Flaschen Wodka mitgebracht und den Alkohol auch Minderjährigen angeboten haben. Darüber hinaus gab es laut Bistum "auch weitere strafrechtlich relevante Vorwürfe".

Nun hat die Staatsanwaltschaft festgestellt, dass es keinen Anfangsverdacht für eine konkrete Straftat gibt. Dennoch rumort es in der Bayerwald-Stadt.

Staatsanwaltschaft und Verteidiger sehen keinen Straftatbestand

Die Passauer Staatsanwaltschaft sieht zum aktuellen Zeitpunkt keine Hinweise auf eine Straftat, teilte ein Behördensprecher BR24 am Mittwoch mit. Es laufe ein Vorermittlungsverfahren. Das Bistum Passau hatte die Ermittler eingeschaltet, weil es im vergangenen Jahr Hinweise über Alkoholkonsum mit Minderjährigen erhalten hatte.

Der Verteidiger des betroffenen Pfarrers weist die Vorwürfe nach wie vor zurück. Er begrüßte die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft: Der Pfarrer habe sich "nichts zuschulden kommen lassen".

Großer Rückhalt für den freigestellten Pfarrer

Ein Großteil der Gemeinde steht weiter hinter dem Geistlichen. Die Onlinepetition "Lassen Sie Pfarrer Alexander Aulinger als Pfarrer bleiben" wurde seit vergangenem Freitag von mehr als 10.000 Personen unterzeichnet. Die Initiatorin der Petition spricht von falschen Anschuldigungen. Der Pfarrer sei "eine Schlüsselfigur bei der Heranführung junger Menschen an die Kirche und den Glauben in moderner Form".

Aufarbeitungskommission "irritiert" von Solidarität

Der Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Passau, Guido Pollak, zeigte sich irritiert von der Solidaritätswelle. Er warnte in einem Interview davor, die Vorwürfe auf die leichte Schulter zu nehmen: "Wenn Fehlverhalten vorliegt, wenn Alkoholmissbrauch vorliegt, dann kann man das nicht damit abtun, dass wir halt in Niederbayern sind und in Sportvereinen auch getrunken wird", sagte Pollak.

Für seine Kommission sei "schwer verständlich, wie sich eine derartige Solidarität in kürzester Zeit aufbauen kann", ohne dass eine Prüfung der Vorwürfe durch unabhängige Dritte abgewartet werde.

Neben einer strafrechtlichen Bewertung der Staatsanwaltschaft, geht es auch um rechtliche Vorgaben der katholischen Kirche, unter anderem den Verhaltenskodex des Bistums Passau.

Kein sexuelles Fehlverhalten erkennbar

Ein Fehlverhalten mit sexuellem Charakter sei in dem Fall nicht erkennbar. Ob die Vorkommnisse als versuchte Anbahnung eines Missbrauchs bewertet werden könnten, diese Frage sei aber "nicht so einfach zu beantworten", so der Vorsitzende der Unabhängigen Kommission. "Dazu müsste man alles lückenlos aufklären."

Viele Gläubige vor Ort wütend auf Kirche

Viele Menschen vor Ort sind wütend auf die Entscheidung des Bistums, den Pfarrer freizustellen. Bei einer Demo für den Pfarrer am vergangenen Sonntag hatten zahlreiche Teilnehmer ihren Austritt aus der Kirche angekündigt.

Wie die Bürgermeisterin von Hauzenberg, Gudrun Donaubauer (parteifrei), BR24 bestätigte, habe die Stadtverwaltung in den vergangenen drei Tagen 56 Kirchenaustritte registriert. "Von langen Schlangen vor dem Rathaus, wie gerüchteweise zu hören war, kann nicht die Rede sein", so Donaubauer. Hauzenberg hat etwa 9.500 Katholiken.

Zelebrationsverbot seit Montag

Das Bistum erteilte dem Hauzenberger Pfarrer am vergangenen Montag ein vorläufiges Zelebrationsverbot. Zwei unabhängige Gremien hatten diesen Schritt dem Passauer Bischof einstimmig empfohlen.

Laut Bistum soll der Pfarrer Jugendliche auf kirchlichen Fahrten zu exzessivem Trinken von Alkohol verleitet haben. Gegen Personen, die den Alkoholexzess kritisierten, habe der Geistliche mit "Mobbing" reagiert. Die Aufarbeitungskommission empfiehlt dem Bischof nun ein Mediationsverfahren in dem Ort durchzuführen.

Mit Material von dpa und KNA