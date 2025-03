Hauzenberg: Zweite Sonntagsmesse seit Eskalation um Pfarrer

Nachdem es wegen des Streits um den Pfarrer von Hauzenberg am vergangenen Sonntag beim Gottesdienst der Gemeinde wegen enormen Andrangs keine freien Plätze mehr gab, verlief die Messe an diesem Sonntag im üblichen Rahmen.

130 Gottesdienstbesucher in der Kirche - keine Ministranten

Rund 130 Frauen, Männer und Kinder besuchten den Gottesdienst, der von Vertretungspfarrer Gerhard Auer geleitet wurde. Die Zahl wurde von regelmäßigen Kirchgängern als "üblich für einen Sonntag um zehn" eingeschätzt. Auffallend: Es waren keine Ministranten anwesend.

Pfarrer wird in Fürbitten erwähnt

In den einleitenden Worten sprach Pfarrer Auer davon, dass die Pfarrgemeinde Hauzenberg aktuell "schwere Zeiten" erlebe. Das Evangelium vom verlorenen Sohn nutzte er in seiner anschließenden Predigt, um mögliche Parallelen zu aktuellen Ereignissen herzustellen: "Es kommt vor, dass sich ein Mensch verrennt …" oder "ein junger Mann nutzt die ihm gegebenen Freiheiten ...", lauteten Zitate aus der Predigt.

Genauer ging der Geistliche aber nicht auf die Themen ein. In den Fürbitten wurde der Pfarrer, der wegen der Vorwürfe aus der Gemeinde genommen wurde, aber namentlich genannt und für ihn und für die Pfarrgemeinde gebetet.

Tausende Besucher am Sonntag zuvor

Am Sonntag zuvor war das Bild in der Kirche noch ein anderes gewesen: Rund 2.500 Gläubige zeigten - kurz nach Bekanntwerden der neuen Entwicklungen – rund um den Gottesdienst ihre Solidarität mit dem freigestellten Pfarrer. Es kam zu lautstarken Protesten – und es flossen viele Tränen. In der Woche darauf traten unter anderem 80 Ministranten zurück, knapp 60 Menschen traten aus der Katholischen Kirche aus. Mehr als 10.000 Menschen fordern in einer Online-Petition das Bleiben des Pfarrers.

Bischof kündigt neutrale Aufarbeitung an

Passaus Bischof Stefan Oster rief zuletzt in einem Video-Statement zu Deeskalation auf und bat um Abkühlung von Emotionen sowie Nüchternheit. Er zeigte sich "erschreckt" über die entstandene "aufgeheizte Stimmung" und damit verbundene Schuldzuweisungen. Geplant sei nun, Personen von außen in den Pfarrverband zu schicken, um eine Aufarbeitung einzuleiten.

Nach Vorwürfen schwerwiegenden Fehlverhaltens in der Jugendarbeit war der Geistliche am vergangenen Wochenende aus dem Dienst genommen worden. Es geht unter anderem um Alkoholmissbrauch. Der Pfarrer ließ über einen Juristen sämtliche Vorwürfe abstreiten.