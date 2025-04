Hauzenberg: Kardinal Marx soll Handeln von Bischof Oster prüfen

Hat der Passauer Bischof Stefan Oster seine Meldepflicht gegenüber dem Vatikan verletzt? Diese Frage soll nun der Münchner Kardinal Reinhard Marx klären. Findet Timo Ranzenberger, der als Kind selbst sexualisierte Gewalt erlebt hat. Er hat bei Marx eine sogenannte kirchenrechtliche Meldung gegen den Passauer Bischof eingereicht. Diese liegt dem BR vor.

Hinweise auf grenzüberschreitendes Verhalten bereits 2023

Ranzenberger bezieht sich in seiner Meldung auf das Video-Statement von Passaus Bischof Stefan Oster vom vergangenen Freitag. Darin habe Oster unter anderem eingeräumt, schon seit September 2023 von den Vorwürfen gegen Pfarrer Alexander Aulinger gewusst zu haben.

Außerdem hätte ein Präventionskonzept gegen sexuellen Missbrauch in der Pfarrei nicht umgesetzt werden können, da der Pfarrer in dieser Hinsicht kompromittiert sei, heißt es in dem Schreiben Ranzenbergers. Zudem verweist er auf Medienberichte, nach denen zu den Vorwürfen auch Verhaltensweisen gehörten, die als sexualisierte Annäherungsversuche und Grenzüberschreitungen zu werten seien.

Kardinal Marx soll Untersuchung gegen Bischof Oster einleiten

Diese erfüllen Ranzenberger zufolge einen Tatbestand in einer kirchenrechtlichen Regelung, die Papst Franziskus erlassen hat, um Vertuschung zu verhindern. In diesem sogenannten Motu Proprio ist unter anderem vorgeschrieben, Verdachtsfälle nach Rom zu melden.

Timo Ranzenberger sieht dies im Fall des Pfarrers nicht erfüllt und fordert daher eine Untersuchung gegen Bischof Oster. Zuständig dafür ist als nächst höherer Würdenträger der Münchner Kardinal Marx.

Dessen Pressestelle wollte sich auf Anfrage des BR nicht äußern. Ranzenberger wurde jedoch der Eingang des Schreibens bestätigt. Das Bistum Passau hat auf eine BR-Anfrage bisher nicht reagiert.

Vorwürfe gegen Pfarrer von Hauzenberg

Hauzenbergs Pfarrer war vor eineinhalb Wochen von Bischof Oster suspendiert worden. Der Grund: mutmaßliches Fehlverhalten in der Jugendarbeit. Der Pfarrer soll Minderjährigen Alkohol besorgt und mit ihnen exzessiv gefeiert haben. Es geht unter anderem um angebliche Trinkgelage – unter anderem auf Hüttenausflügen.

Der Bischof erteilte dem Pfarrer ein vor­läu­fi­ges Zele­bra­ti­ons- und öffent­li­ches Auf­tritts­ver­bot. Zuvor hatten sowohl die Unabhängige Aufarbeitungskommission als auch der Betroffenenbeirat ein Handeln angemahnt. Seitdem bekunden Tausende Hauzenberger ihre Solidarität mit dem Geistlichen. 80 Ministranten sind aufgrund dessen zurückgetreten, knapp 60 Menschen aus der Katholischen Kirche ausgetreten.

Der Pfarrer ließ über seinen Verteidiger sämtliche Vorwürfe abstreiten.