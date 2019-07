Hauzenberg: Der Windparkstreit

Die BayWa r.e. will am Ruhmannsberg vier Windräder mit 160 Meter Nabenhöhe und 150 Meter Rotordurchmesser bauen. Die als Bürgeranlage gedachte Anlage soll Strom für etwa 8.000 Drei-Personen-Haushalte liefern. Der Investor hält das vorgesehene Gelände für "gut geeignet" für Windkraft. Die Anlage soll in einer vom Stadtrat beschlossenen Konzentrationszone 3 des rechtskräftigen Flächennutzungsplans entstehen. Bei der Veranstaltung am Abend sollen Bürger den aktuellen Planungsstand erfahren und Fragen stellen dürfen.

Widerstand: "Gegenwind am Ruhmannsberg"

Gegen das Projekt regt sich Widerstand. Der Verein "Gegenwind am Ruhmannsberg" fürchtet beispielsweise eine Zerstörung der Natur bzw. des Landschaftsbildes und hat Angst um die Gesundheit der Anwohner. Windkraftgegner Rainer Fisch:

"Die Anrainer wären nahe dran an den Windrädern und wir setzen sie einem sehr hohen Risiko durch Infraschall aus." Windkraftgegner Rainer Fisch

Michael Sterner, Energieexperte und Professor an der OTH Regensburg, hält dagegen:

"Der Infraschall ist unter der Hörschwelle. Eine Waschmaschine oder eine Wärmepumpe ist lauter bzw. hat mehr Infraschall als Windräder. Bei einem Abstand spätestens ab 800 Meter ist das alles vernachlässigbar." Energieexperte Michael Sterner